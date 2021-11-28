車勝元在《玩什麼好呢》飆演技，劉在錫被親臉！提及柳海真李光洙

車勝元演起情景劇，投入得讓劉在錫慌張失措~~

MBC《玩什麼好呢》播出以來，不斷給劉在錫塑造分身角色，其中一個是JMT（Joy Music Technology）公司的「劉本部長」。 27日的播出內容，劉在錫以 「劉本部長」分身角色，奔赴申專務（申奉仙）的邀約，見到的卻是車勝元。車勝元化身自己在電影《暗夜天堂》飾演的馬尚吉，節目設定他是JMT的馬理事，這次飯局意在邀請劉本部長從申專務陣營轉入自己麾下。



劉在錫轉換氣氛，提及車勝元的固定綜藝《西班牙寄宿》，車勝元開玩笑：「因為金錢問題和柳海真關係變差了，最近他過得艱難，常常匯錢給他XD」 補充道：「偶爾會打電話過來說想念我了。」



車勝元轉換話題，提及節目固定成員鄭埻夏，鄭埻夏曾在《最佳愛情》飾演孔曉振的經紀人，車勝元順著話題再現他在劇中的經典台詞「克~服~」，令劉在錫大笑。



車勝元提到李光洙，問劉在錫：「李光洙對你來說是怎樣的人？」劉在錫：「是很熟悉親近的弟弟，認識很久了。 最近從叔叔的蘋果農場送來了蘋果，蘋果很好吃。」車勝元：「沒有送給我，過陣子得收拾一下他才行。」



車勝元前面保持演員的專業風範，到後面也終於忍不住笑場了，尤其是他大口嗦面的時候，看到劉在錫被逗笑，自己也笑開了。全程就像小品喜劇一樣，到最後說了句「愛你」后，親了劉在錫臉頰一下，劉在錫瞬間懵了XD

▼官方完整cut：



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