车胜元在《玩什么好呢》飙演技，刘在锡被亲脸！提及柳海真李光洙

车胜元演起情景剧，投入得让刘在锡慌张失措~~

MBC《玩什么好呢》播出以来，不断给刘在锡塑造分身角色，其中一个是JMT（Joy Music Technology）公司的「刘本部长」。 27日的播出内容，刘在锡以 「刘本部长」分身角色，奔赴申专务（申奉仙）的邀约，见到的却是车胜元。车胜元化身自己在电影《暗夜天堂》饰演的马尚吉，节目设定他是JMT的马理事，这次饭局意在邀请刘本部长从申专务阵营转入自己麾下。



刘在锡转换气氛，提及车胜元的固定综艺《西班牙寄宿》，车胜元开玩笑：「因为金钱问题和柳海真关系变差了，最近他过得艰难，常常汇钱给他XD」 补充道：「偶尔会打电话过来说想念我了。」



车胜元转换话题，提及节目固定成员郑埻夏，郑埻夏曾在《最佳爱情》饰演孔晓振的经纪人，车胜元顺著话题再现他在剧中的经典台词「克~服~」，令刘在锡大笑。



车胜元提到李光洙，问刘在锡：「李光洙对你来说是怎样的人？」刘在锡：「是很熟悉亲近的弟弟，认识很久了。 最近从叔叔的苹果农场送来了苹果，苹果很好吃。」车胜元：「没有送给我，过阵子得收拾一下他才行。」



车胜元前面保持演员的专业风范，到后面也终於忍不住笑场了，尤其是他大口嗦面的时候，看到刘在锡被逗笑，自己也笑开了。全程就像小品喜剧一样，到最后说了句「爱你」后，亲了刘在锡脸颊一下，刘在锡瞬间懵了XD

▼官方完整cut：



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