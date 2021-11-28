《海岸村恰恰恰》李鳳輦曾喊話盼與金宣虎在話劇舞台相見！日前已簽約申敏兒所屬公司

喜愛韓國電影與電視劇的觀眾，對於演技派資深演員李鳳輦一定不陌生，在《海岸村恰恰恰》中飾演呂華貞統長一角，而日前她也從原公司改與同劇女主角申敏兒所屬公司簽訂專屬契約。

李鳳輦從2005年以音樂劇出道，接連也演出了許多話劇與電視劇，如《Sweet Home》《明天和你》《當你沉睡時》《Run On奔向愛情》以及電影《極限逃生》《82年生的金智英》《菜英文沒在怕》等等，無論在大小螢幕的作品，都是一位相當稱職的綠葉，也帶來許多不同面貌的演出。



李鳳輦在今年上半年舉辦的第57屆百想藝術大賞話劇部門，獲得了最優秀女演員獎項的肯定，在今年的人氣電視劇《海岸村恰恰恰》中她的演出也廣受大家喜愛，劇場出身的她，也曾經在訪談中表示「希望能有機會與演員金宣虎在話劇舞台上合作」，表達自己對同為劇場出身的演員金宣虎有惺惺相惜，希望有機會同台飆戲。



《海岸村恰恰恰》中的呂華貞與老公離婚的原因是公辰第一謎團，尤其在一幕她聽見了老公對別人訴說對她的情感，心裡非常受傷，而在隔日拿襪子來發火，用盡全身的力氣對老公大吼的樣子，也稱得上是《海岸村恰恰恰》的名場面之一，李鳳輦相當自然的寫實演技，演出雖然平時沉默木訥，內心卻相當沉重的堅強女性，也獲得觀眾們的好評。



可能也因為《海岸村恰恰恰》的緣分，她決定與申敏兒所屬公司AM娛樂合作，該公司也發表了聲明表示，相當開心能夠與默默堅持走著自己的路，每一部作品都令觀眾們留下深刻印象的李鳳輦演員合作，往後還會展開更多方面的活動，公司也會傾盡全力支持她。而目前演員李鳳輦也正在拍攝新作JTBC的《只一人》當中，大家可以再度期待她的新演出。



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