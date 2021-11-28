《海岸村恰恰恰》李凤辇曾喊话盼与金宣虎在话剧舞台相见！日前已签约申敏儿所属公司

喜爱韩国电影与电视剧的观众，对於演技派资深演员李凤辇一定不陌生，在《海岸村恰恰恰》中饰演吕华贞统长一角，而日前她也从原公司改与同剧女主角申敏儿所属公司签订专属契约。

李凤辇从2005年以音乐剧出道，接连也演出了许多话剧与电视剧，如《Sweet Home》《明天和你》《当你沉睡时》《Run On奔向爱情》以及电影《极限逃生》《82年生的金智英》《菜英文没在怕》等等，无论在大小萤幕的作品，都是一位相当称职的绿叶，也带来许多不同面貌的演出。



李凤辇在今年上半年举办的第57届百想艺术大赏话剧部门，获得了最优秀女演员奖项的肯定，在今年的人气电视剧《海岸村恰恰恰》中她的演出也广受大家喜爱，剧场出身的她，也曾经在访谈中表示「希望能有机会与演员金宣虎在话剧舞台上合作」，表达自己对同为剧场出身的演员金宣虎有惺惺相惜，希望有机会同台飙戏。



《海岸村恰恰恰》中的吕华贞与老公离婚的原因是公辰第一谜团，尤其在一幕她听见了老公对别人诉说对她的情感，心里非常受伤，而在隔日拿袜子来发火，用尽全身的力气对老公大吼的样子，也称得上是《海岸村恰恰恰》的名场面之一，李凤辇相当自然的写实演技，演出虽然平时沉默木讷，内心却相当沉重的坚强女性，也获得观众们的好评。



可能也因为《海岸村恰恰恰》的缘分，她决定与申敏儿所属公司AM娱乐合作，该公司也发表了声明表示，相当开心能够与默默坚持走著自己的路，每一部作品都令观众们留下深刻印象的李凤辇演员合作，往后还会展开更多方面的活动，公司也会倾尽全力支持她。而目前演员李凤辇也正在拍摄新作JTBC的《只一人》当中，大家可以再度期待她的新演出。



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