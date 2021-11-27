終於在「青龍電影獎」見到本人！李帝勳害羞向具教煥告白：「我很想和你合作演戲」還送上手指愛心！

「第42屆青龍電影獎」在26日舉行，主持人再次由金惠秀、柳演錫擔任，不少演員們都盛裝出席盛會。

當天，李帝勳、李沇熹一起作爲「新人導演獎」頒獎嘉賓登上舞台。李沇熹也問李帝勳（執導過短篇電影《Unframed》）：「帝勳Xi 你作為導演，在場的演員中有沒有你想 Casting 的嗎？」



李帝勳露出靦腆笑容說：「不管是什麼演員，只要能和我一起演出，我都會感到很榮幸。比起 Casting ，我有一位很想合作演戲的演員在現場，具教煥演員Nim，一定要一起演戲。」同時，他更向坐在觀眾席上的具教煥比出手指愛心，對於李帝勳的公開告白，具教煥也以手指愛心回應。



이제훈 구교환한테 공개 고백 pic.twitter.com/d7oxockNwE — 구닝 (@mash9e2) November 26, 2021

而這也不是李帝勳第一次在公開活動中提到具教煥，之前出演電台、在釜山KNN劇院舉行特別脫口秀時，李帝勳都把具教煥選爲印象深刻的演員。他當時說：「看完《D.P.》和《逃出摩加迪休》後，覺得具教煥演得太好了，經常和周邊的人提起。」



李帝勳這次終於在典禮上見到具教煥，直接公開「告白」，讓不少網友表示：「好害羞的告白」、「這樣的組合我贊成」、「李帝勳看來真的迷上具教煥的演技」、「李帝勳是真心的」、「編劇們、製作公司們，看到了嗎」、「具教煥的表情怎麼回事，兩人都好可愛」等等。

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