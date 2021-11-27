终於在「青龙电影奖」见到本人！李帝勋害羞向具教焕告白：「我很想和你合作演戏」还送上手指爱心！

「第42届青龙电影奖」在26日举行，主持人再次由金惠秀、柳演锡担任，不少演员们都盛装出席盛会。

当天，李帝勋、李沇熹一起作爲「新人导演奖」颁奖嘉宾登上舞台。李沇熹也问李帝勋（执导过短篇电影《Unframed》）：「帝勋Xi 你作为导演，在场的演员中有没有你想 Casting 的吗？」



李帝勋露出腼腆笑容说：「不管是什么演员，只要能和我一起演出，我都会感到很荣幸。比起 Casting ，我有一位很想合作演戏的演员在现场，具教焕演员Nim，一定要一起演戏。」同时，他更向坐在观众席上的具教焕比出手指爱心，对於李帝勋的公开告白，具教焕也以手指爱心回应。



이제훈 구교환한테 공개 고백 pic.twitter.com/d7oxockNwE — 구닝 (@mash9e2) November 26, 2021

而这也不是李帝勋第一次在公开活动中提到具教焕，之前出演电台、在釜山KNN剧院举行特别脱口秀时，李帝勋都把具教焕选爲印象深刻的演员。他当时说：「看完《D.P.》和《逃出摩加迪休》后，觉得具教焕演得太好了，经常和周边的人提起。」



李帝勋这次终於在典礼上见到具教焕，直接公开「告白」，让不少网友表示：「好害羞的告白」、「这样的组合我赞成」、「李帝勋看来真的迷上具教焕的演技」、「李帝勋是真心的」、「编剧们、制作公司们，看到了吗」、「具教焕的表情怎么回事，两人都好可爱」等等。

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