《酒鬼都市女人們》今日結局！李善彬&崔始源能終成眷屬嗎，韓善伙&鄭恩地情歸何處

上週尾聲看得又好笑又很氣，姜PD你給我說清楚～！

TVING原創劇《酒鬼都市女人們》自上月底播出以來，因為屢屢引起觀眾共鳴而創造話題，今（26）日終於要迎來結局。



安昭熙（李善彬 飾）&姜北久（崔始源 飾）有情人終成眷屬？

安昭熙和姜北久可說是冤家，他倆身為同節目的企畫與製作人（PD），從一開始就互看不順眼，不過很快就有多次肌膚之親，連床都上了……。上床後，安昭熙雖然曾向姜北久示好，但顯然姜北久並不領情。



誰知道呢？姜北久其實默默的關心著安昭熙，不僅會跟蹤(?)她出遠門，還怕她跳槽到別的節目組。在安昭熙守喪期間，他的悉心守護可是感動無數觀眾，安昭熙在撲倒他隔天，也認真考慮和他交往，卻沒想到……



姜北久家裡還窩藏著前女友！這到底是怎麼回事？（小編眼睛業障重？）



韓智妍的戀情再次無疾而終？

韓智妍（韓善伙 飾）和新任男友（李現填 飾）的愛情故事雖然是「倒著寫的」，先上床再好好認識彼此，但是他們將電影院長廊當作結婚紅毯在走，實在是浪漫不已，韓善伙的演出也被大讚「實在是太漂亮」。



不過，預告卻顯示韓智妍要再次失戀了，打電話向姜芝久（鄭恩地 飾）哭訴。看到預告，不少觀眾都心碎了呢！好多觀眾都喊話希望樂天的韓智妍能獲得真愛啊！



姜芝久敞開封閉已久的心房？

因為一個女學生之死，姜芝久離開教職踏上了摺紙YouTuber之路，過著長期與世隔絕、連父母都不見的生活。EP.8曾暗示三個酒鬼女人會有新戀情發展，其中姜芝久頻繁的收到另一位摺紙YouTuber的訊息，兩個人將會有機會發展？



誰生病了？安昭熙怎麼了？

最重要且最讓人擔心的是：誰生病了？預告閃過乳房超音波的影像，一位醫師建議該動手術，那人是誰？預告最後一幕安昭熙還打給姜芝久欲言又止，究竟發生什麼事？



▼EP.11預告



稍晚韓國時間下午3點便會播出最後一支花絮，四位主演包括李善彬、韓善伙、鄭恩地與崔始源都會在TVING YouTube直播和粉絲見面，下午4點TVING平台將直播EP.11、EP.12，下午6點才會上架完整內容。台灣觀眾則可於明日上午收看台灣平台上架的翻譯版本。

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