《酒鬼都市女人们》今日结局！李善彬&崔始源能终成眷属吗，韩善伙&郑恩地情归何处

上周尾声看得又好笑又很气，姜PD你给我说清楚～！

TVING原创剧《酒鬼都市女人们》自上月底播出以来，因为屡屡引起观众共鸣而创造话题，今（26）日终於要迎来结局。



安昭熙（李善彬 饰）&姜北久（崔始源 饰）有情人终成眷属？

安昭熙和姜北久可说是冤家，他俩身为同节目的企画与制作人（PD），从一开始就互看不顺眼，不过很快就有多次肌肤之亲，连床都上了……。上床后，安昭熙虽然曾向姜北久示好，但显然姜北久并不领情。



谁知道呢？姜北久其实默默的关心著安昭熙，不仅会跟踪(?)她出远门，还怕她跳槽到别的节目组。在安昭熙守丧期间，他的悉心守护可是感动无数观众，安昭熙在扑倒他隔天，也认真考虑和他交往，却没想到……



姜北久家里还窝藏著前女友！这到底是怎么回事？（小编眼睛业障重？）



韩智妍的恋情再次无疾而终？

韩智妍（韩善伙 饰）和新任男友（李现填 饰）的爱情故事虽然是「倒著写的」，先上床再好好认识彼此，但是他们将电影院长廊当作结婚红毯在走，实在是浪漫不已，韩善伙的演出也被大赞「实在是太漂亮」。



不过，预告却显示韩智妍要再次失恋了，打电话向姜芝久（郑恩地 饰）哭诉。看到预告，不少观众都心碎了呢！好多观众都喊话希望乐天的韩智妍能获得真爱啊！



姜芝久敞开封闭已久的心房？

因为一个女学生之死，姜芝久离开教职踏上了摺纸YouTuber之路，过著长期与世隔绝、连父母都不见的生活。EP.8曾暗示三个酒鬼女人会有新恋情发展，其中姜芝久频繁的收到另一位摺纸YouTuber的讯息，两个人将会有机会发展？



谁生病了？安昭熙怎么了？

最重要且最让人担心的是：谁生病了？预告闪过乳房超音波的影像，一位医师建议该动手术，那人是谁？预告最后一幕安昭熙还打给姜芝久欲言又止，究竟发生什么事？



▼EP.11预告



稍晚韩国时间下午3点便会播出最后一支花絮，四位主演包括李善彬、韩善伙、郑恩地与崔始源都会在TVING YouTube直播和粉丝见面，下午4点TVING平台将直播EP.11、EP.12，下午6点才会上架完整内容。台湾观众则可於明日上午收看台湾平台上架的翻译版本。

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