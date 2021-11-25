又一組令人期待的陣容！林秀香確定擔任新劇《Dr.Lawyer》女主角，與蘇志燮、申成祿展開合作！

MBC新劇《Dr.Lawyer》日前蘇志燮、申成祿已確定出演，今日（25日）也確定林秀香將出演女主角。

《Dr.Lawyer》（닥터 로이어）講述因手術被人為操縱而失去一切的天才醫師、成為了醫療訴訟專門的律師，與因為手術失去家人和戀人的醫療犯罪檢察官相遇後，痛快的為受害者們伸張正義的溫暖故事，出演陣容真的讓人期待啊～



蘇志燮飾演天才醫生出身，後來變成醫療訴訟律師的「韓一寒」。本來是擁有一般外科、胸腔外科兩個領域資格的天才醫生，不僅擁有出色的實力，還肩背了與生俱來的幽默感和人格魅力。但...在一場失敗的手術，被剝奪醫生資格。此後，他變身成醫療訴訟專門律師，尋找4年前的真相。（這也是他在2018年《我身後的陶斯》結束後，時隔3年多出演電視劇。）



申成祿飾演專門從事遊說和投資企業Anus Hand的亞洲支部長「傑登·李」。他擁有爲了成功不分青紅皁白、一句話、一次行動就能左右一切的無所不爲的權力。劇中，申成祿不僅與蘇志燮展開兄弟情，還將展開演技對決，讓人相當期待！



林秀香飾演首爾中央地方檢察廳醫療犯罪專門部檢察官「金錫英」。她堅信犯罪的改過自新來自懲罰，而不是寬恕、寬大處理。不僅如此，她比律師更積極地為無辜被告提供服務，富有人情味。 一直以來展現完美消化角色能力的林秀香，會展現怎樣的演技變身，備受關注。



另外，《Dr.Lawyer》由《一枝梅》、《村莊：阿雉阿拉的祕密》李容碩導演執導，《臨時制先生》張洪哲編劇執筆，總共會有16集，預計在2022年播出。

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