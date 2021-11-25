又一组令人期待的阵容！林秀香确定担任新剧《Dr.Lawyer》女主角，与苏志燮、申成禄展开合作！

MBC新剧《Dr.Lawyer》日前苏志燮、申成禄已确定出演，今日（25日）也确定林秀香将出演女主角。

《Dr.Lawyer》（닥터 로이어）讲述因手术被人为操纵而失去一切的天才医师、成为了医疗诉讼专门的律师，与因为手术失去家人和恋人的医疗犯罪检察官相遇后，痛快的为受害者们伸张正义的温暖故事，出演阵容真的让人期待啊～



苏志燮饰演天才医生出身，后来变成医疗诉讼律师的「韩一寒」。本来是拥有一般外科、胸腔外科两个领域资格的天才医生，不仅拥有出色的实力，还肩背了与生俱来的幽默感和人格魅力。但...在一场失败的手术，被剥夺医生资格。此后，他变身成医疗诉讼专门律师，寻找4年前的真相。（这也是他在2018年《我身后的陶斯》结束后，时隔3年多出演电视剧。）



申成禄饰演专门从事游说和投资企业Anus Hand的亚洲支部长「杰登・李」。他拥有爲了成功不分青红皂白、一句话、一次行动就能左右一切的无所不爲的权力。剧中，申成禄不仅与苏志燮展开兄弟情，还将展开演技对决，让人相当期待！



林秀香饰演首尔中央地方检察厅医疗犯罪专门部检察官「金锡英」。她坚信犯罪的改过自新来自惩罚，而不是宽恕、宽大处理。不仅如此，她比律师更积极地为无辜被告提供服务，富有人情味。 一直以来展现完美消化角色能力的林秀香，会展现怎样的演技变身，备受关注。



另外，《Dr.Lawyer》由《一枝梅》、《村庄：阿雉阿拉的秘密》李容硕导演执导，《临时制先生》张洪哲编剧执笔，总共会有16集，预计在2022年播出。

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