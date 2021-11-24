MBC韓劇《衣袖紅鑲邊》選角幕後小故事！電視台收視低迷製作團隊壓力大，連主演李俊昊都還在當兵中

口碑越來越好的《衣袖紅鑲邊》，收視率終於慢慢有起色，讓整個團隊士氣大振！PS：尤其是兩位主角表現得太好了～。

MBC主打金土劇戰場（每週五、六播出），從9月推出的《黑色太陽》，到本月份的《衣袖紅鑲邊》，收視率漸漸提升上來，製作團隊也相當開心，金製片人也在採訪中透露了選角等幕後故事。



《衣袖紅鑲邊》花了兩年的時間準備，剛開始是先選定了女主角李世榮，當時她才剛拍完前作《Kairos：化時為機》，應該是很疲累的狀態，很感謝她願意出演，而男主角李俊昊仍在當兵中，因為讀了劇本覺得很有意思，所以爽快地決定出演了，兩位主角都很欣賞這個作品。



原著小說本身就很精彩，《君主－假面的主人》鄭海利編劇也將劇本改編的很好，《自體發光辦公室》鄭知仁導演雖然是第一次執導古裝劇，卻也經過了長時間的準備和細節上的琢磨，團隊培養出了很好的默契，與演員的配合也很棒，呈現了出色的畫面和配樂，雖然是正統的古裝劇卻加入現代感的表演方式，讓觀眾充滿獨特的新鮮感，進而獲得了很高且優質的評價。



其中，大前輩李德華也在發佈會上大讚團隊的用心，還大讚李俊昊是個非常優秀的後輩演員，現場氣氛和樂融融，除了好的默契之外，團隊間都充滿著極強的信任感。

在競爭激烈的金土&週末劇中，MBC取得了好的成績也讓MBC內部受到很大的鼓舞和力量，也希望在這一波表現中，MBC能持續站穩腳步，恢復當年連連拍下經典好劇的實力。（MBC歷代經典韓劇的有《擁抱太陽的月亮》、《Kill Me Heal Me》、《最佳愛情》、《W－兩個世界》、《君主－假面的主人》…等等）



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