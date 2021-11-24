MBC韩剧《衣袖红镶边》选角幕后小故事！电视台收视低迷制作团队压力大，连主演李俊昊都还在当兵中

口碑越来越好的《衣袖红镶边》，收视率终於慢慢有起色，让整个团队士气大振！PS：尤其是两位主角表现得太好了～。

MBC主打金土剧战场（每周五、六播出），从9月推出的《黑色太阳》，到本月份的《衣袖红镶边》，收视率渐渐提升上来，制作团队也相当开心，金制片人也在采访中透露了选角等幕后故事。



《衣袖红镶边》花了两年的时间准备，刚开始是先选定了女主角李世荣，当时她才刚拍完前作《Kairos：化时为机》，应该是很疲累的状态，很感谢她愿意出演，而男主角李俊昊仍在当兵中，因为读了剧本觉得很有意思，所以爽快地决定出演了，两位主角都很欣赏这个作品。



原著小说本身就很精彩，《君主－假面的主人》郑海利编剧也将剧本改编的很好，《自体发光办公室》郑知仁导演虽然是第一次执导古装剧，却也经过了长时间的准备和细节上的琢磨，团队培养出了很好的默契，与演员的配合也很棒，呈现了出色的画面和配乐，虽然是正统的古装剧却加入现代感的表演方式，让观众充满独特的新鲜感，进而获得了很高且优质的评价。



其中，大前辈李德华也在发布会上大赞团队的用心，还大赞李俊昊是个非常优秀的后辈演员，现场气氛和乐融融，除了好的默契之外，团队间都充满著极强的信任感。

在竞争激烈的金土&周末剧中，MBC取得了好的成绩也让MBC内部受到很大的鼓舞和力量，也希望在这一波表现中，MBC能持续站稳脚步，恢复当年连连拍下经典好剧的实力。（MBC历代经典韩剧的有《拥抱太阳的月亮》、《Kill Me Heal Me》、《最佳爱情》、《W－两个世界》、《君主－假面的主人》…等等）



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