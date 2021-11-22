《Running Man》宋智孝積極主動參與遊戲被大神稱讚，連自己挑戰成功都不知道的完美王牌ACE！

這一期《Running Man》成員VS製作組（節目組）真的好好看～！XDDD 工作人員綜藝感十足。

昨天播出的《Running Man》中，節目組提出了「懲罰協商」的企劃，成員只要獲勝就能在近期決定自己的懲罰項目，積極向工作人員挑戰，展現出完美的團隊精神。

而在開場小遊戲吹蠟燭中，本來換劉在錫上場挑戰，宋智孝卻跟他說：「哥！我來試試吧！我～我～。」表明想要先挑戰的意志，看到此情此景的劉在錫回應道：「智孝啊...我差點要流淚了。」難得智孝主動自願的模樣，讓劉大神看了很感動。



接著，宋智孝直接吹熄了7根蠟燭成功！讓眾人相當驚喜，果然是RM的ACE王牌！不過，智孝似乎以為要全部吹滅才成功，連成功了都不知道擺出一臉失望的面孔：



不知道準確規則，但還是會成功的女子：宋！智！孝！（用力鼓掌）



▼成員VS節目組的球類對決也相當精采，工作人員超強的肢體搞笑，讓成員們相當擔心失去(工作)飯碗。XD



想看最後是ＲＭ成員，還是節目組（製作組）獲勝！哪一位成為輸家接受了終極水砲彈的懲罰，可按此連結觀看。（當中還有附上2013年對決過的影片唷！）



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞