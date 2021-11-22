《Running Man》宋智孝积极主动参与游戏被大神称赞，连自己挑战成功都不知道的完美王牌ACE！

这一期《Running Man》成员VS制作组（节目组）真的好好看～！XDDD 工作人员综艺感十足。

昨天播出的《Running Man》中，节目组提出了「惩罚协商」的企划，成员只要获胜就能在近期决定自己的惩罚项目，积极向工作人员挑战，展现出完美的团队精神。

而在开场小游戏吹蜡烛中，本来换刘在锡上场挑战，宋智孝却跟他说：「哥！我来试试吧！我～我～。」表明想要先挑战的意志，看到此情此景的刘在锡回应道：「智孝啊...我差点要流泪了。」难得智孝主动自愿的模样，让刘大神看了很感动。



接著，宋智孝直接吹熄了7根蜡烛成功！让众人相当惊喜，果然是RM的ACE王牌！不过，智孝似乎以为要全部吹灭才成功，连成功了都不知道摆出一脸失望的面孔：



不知道准确规则，但还是会成功的女子：宋！智！孝！（用力鼓掌）



▼成员VS节目组的球类对决也相当精采，工作人员超强的肢体搞笑，让成员们相当担心失去(工作)饭碗。XD



想看最后是ＲＭ成员，还是节目组（制作组）获胜！哪一位成为输家接受了终极水炮弹的惩罚，可按此连结观看。（当中还有附上2013年对决过的影片唷！）



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