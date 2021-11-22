真的不會再有《孝利家民宿》了～李孝利賣掉濟州島土地，房子+地皮售價25億！

李孝利賣掉了在《孝利家民宿》中登場的房子。

據韓媒報導稱，李孝利和李尚順夫婦於今年8月賣掉了位於濟州島涯月邑的土地，這裡的房子曾是《孝利家民宿》的「主戰場」，對於李孝利夫婦也有著別樣的意義。 房子是李尚順和李孝利一起建的，兩人也在這裡舉辦了小型婚禮，小家就是他們幸福的開始。 婚後李孝利經常通過BLOG等分享她和老公在濟州島的的日常生活，兩人親近大自然、陪伴寵物在田園奔跑，這樣的寫意生活讓無數人羨慕。



直到《孝利家民宿》的開播，濟州島的房子全方位被公開，吸引了更多觀眾的關注。 節目播出后，不少遊客探訪這間房子，甚至有人闖進院子，嚴重影響了夫妻二人的正常生活，最後製作《孝利家民宿》的JTBC買下了這間屋子。 房子賣給了JTBC，不過土地仍歸李孝利夫妻所有，今年上半年JTBC打算將房子委託給了房地產仲介，李孝利夫妻也打算一同處理掉土地，於8月找到了新主人，是一位在濟州島經營咖啡館的法人，房子和土地的售價分別為15億（韓幣，下同）和10億，共25億。



雖然賣掉了房子和土地，不過李孝利和李尚順依舊住在濟州島，夫妻二人偶爾通過海報拍攝進行活動。 據悉，今年41歲的李孝利正在積極備胎中，她在《玩什麼好呢》最後一次錄影時突然發表要隱退5 年的決定，當時就有媒體懷疑，李孝利應該是想要為生小孩做準備。 李孝利也透露這是她糾結了8年做出的決定，稱「人來到這個世界，就是為了學習不同的事，而很多心靈層面上的學習，是必須要通過育兒來完成的，我很想學習只有媽媽能做到的那種犧牲和努力。 我還是會準備生小孩，現在都在吃中藥、做瑜伽調養身體中。 如果到時候沒有小孩，我會再複出和大家見面的。 」

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