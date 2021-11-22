真的不会再有《孝利家民宿》了～李孝利卖掉济州岛土地，房子+地皮售价25亿！

李孝利卖掉了在《孝利家民宿》中登场的房子。

据韩媒报导称，李孝利和李尚顺夫妇於今年8月卖掉了位於济州岛涯月邑的土地，这里的房子曾是《孝利家民宿》的「主战场」，对於李孝利夫妇也有著别样的意义。 房子是李尚顺和李孝利一起建的，两人也在这里举办了小型婚礼，小家就是他们幸福的开始。 婚后李孝利经常通过BLOG等分享她和老公在济州岛的的日常生活，两人亲近大自然、陪伴宠物在田园奔跑，这样的写意生活让无数人羡慕。



直到《孝利家民宿》的开播，济州岛的房子全方位被公开，吸引了更多观众的关注。 节目播出后，不少游客探访这间房子，甚至有人闯进院子，严重影响了夫妻二人的正常生活，最后制作《孝利家民宿》的JTBC买下了这间屋子。 房子卖给了JTBC，不过土地仍归李孝利夫妻所有，今年上半年JTBC打算将房子委托给了房地产仲介，李孝利夫妻也打算一同处理掉土地，於8月找到了新主人，是一位在济州岛经营咖啡馆的法人，房子和土地的售价分别为15亿（韩币，下同）和10亿，共25亿。



虽然卖掉了房子和土地，不过李孝利和李尚顺依旧住在济州岛，夫妻二人偶尔通过海报拍摄进行活动。 据悉，今年41岁的李孝利正在积极备胎中，她在《玩什么好呢》最后一次录影时突然发表要隐退5 年的决定，当时就有媒体怀疑，李孝利应该是想要为生小孩做准备。 李孝利也透露这是她纠结了8年做出的决定，称「人来到这个世界，就是为了学习不同的事，而很多心灵层面上的学习，是必须要通过育儿来完成的，我很想学习只有妈妈能做到的那种牺牲和努力。 我还是会准备生小孩，现在都在吃中药、做瑜伽调养身体中。 如果到时候没有小孩，我会再复出和大家见面的。 」

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