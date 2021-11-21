[韓國評論]演員金宣虎能夠人氣不墜得到粉絲特別支持的原因

[韓評]演員金宣虎在即將舉辦頒獎典禮的《2021Asia Artist Awards》頒獎典禮上獲得了人氣獎項，並且不只一個還是雙冠王。

本次AAA人氣獎投票包含韓國國內平台U+ idol Live APP可投票選出各部門人氣賞，以及日本網站RET投票選出的RET人氣賞，韓國國內平台即使是以國內網友使用為主，海外平台自然有更多海外粉絲們參與的可能性。共有六個部門進行投票，譬如Solo女歌手在國內平台投票第一名為IU，海外平台的第一名則是CL。女子演員部門在國內平台第一名為鄭好娟，在海外的第一名則為宋智孝。

大多在海內外的結果會不太一樣，不過在男演員部門的第一名金宣虎，以及男子Solo歌手的林英雄則是在海內外平台投票都獲得雙冠王。特別是金宣虎的情況特別驚人，因為不久前他才遭前女友爆料而幾乎要在業界銷聲匿跡，但現在卻又獲得火熱的支持，在海內外都得到票選第一名。



金宣虎在韓國國內平台總得票數為54萬2792票，佔得票率40.5％；海外平台得到了178萬7702票，佔得票率44.3％。與海外狀況相比，韓國國內對於藝人的私生活爭論是更加保守看待，因此在國內的票率比起海外稍微低了一點點，正因韓國國內的風氣如此，才剛爆發私生活爭論飽受批評的人，竟然登上了第一名的人氣位置，更令人相當驚訝，在對於私生活領域相當敏感的韓國，輿論可以如此快速逆轉為好評，實屬罕見。

這是因為有女性提出「金宣虎是人性垃圾」之後，接連出現了反駁的聲浪，無論是熟人朋友或是工作人員都為金宣虎感到惋惜，並且紛紛主張他的私下個性並非爆料所言，並且這些主張他本性善良的言論並未再有人反駁，那麼這些證言的可信度自然也提高了。

對於媒體言論的反感，也是金宣虎獲得支持的一大因素。每當有人證言替她說話時，就會有言論報導說「第三者不要再出面」，似乎是在阻止更多美談證言，就像在阻止更多真相被揭露。當時那女性的爆料也只是單一主張，但媒體卻相信了，並斷然說其他人的證言也只是個人的主張。金宣虎從未承認過女性爆料的內容，但媒體卻出了許多歪曲報導說他已承認，如此的做法令大家更想要親自守護金宣虎。



決定性的部份是，關於D社的報導，該女性也並未做出反駁，D社的報導讓該女性的誠信度降低，事件真相與爆料內容根本不一樣，大家反而懷疑那女性可能握有一些影片或是分手暴力等，做出會受到大眾指責的事情。那位女性的好友，為金宣虎所受到的遭遇感到惋惜，因此爆料出與該女子相反的證言內容，關於這些內容該女子也沒有再反駁，因此大眾轉而更加支持金宣虎。

一部分的媒體在爆料事件後，積極地埋葬金宣虎，對於那女性存有疑點的部分卻視而不見，用該女性對私生活的爆料就毀掉一個人，還說必須保護該女性的私生活所以不該驗證該女性爆料的真實程度，或是說事情已經結束就不應再追究那女的。平時女性私生活領域被爆料時，媒體都極力保護著被爆料的一方，但這一次金宣虎的私生活被爆料時，媒體卻相當沉默，甚至反而在保護爆料者，這種令人難以理解的行為，讓大眾對於金宣虎有好感的輿論更加高漲。



當然所有的事情都是個人的主張，不能所有都無條件的全部相信，說不定該女性之後還會提出反駁，之後會如何演變還不清楚，但至少到現在為止發生的狀況如上述所言，於是本應被媒體摧毀埋葬的金宣虎，卻出現了支持他的熱情氣氛，在這事件中為何有一部分的媒體，對於最初爆料的驗證加以阻撓，更保護著爆料者，似乎留下了一個謎團未解。

原文翻譯節錄自；韓國文化評論家 何載根 文字

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