[韓國評論]演員金宣虎能夠人氣不墜得到粉絲特別支持的原因

[韓國評論]演員金宣虎能夠人氣不墜得到粉絲特別支持的原因

明星   2021年11月21日   星期日12:00   Erin   10

(封面圖源:IG@salt_ent)

[韓評]演員金宣虎在即將舉辦頒獎典禮的《2021Asia Artist Awards》頒獎典禮上獲得了人氣獎項，並且不只一個還是雙冠王。

本次AAA人氣獎投票包含韓國國內平台U+ idol Live APP可投票選出各部門人氣賞，以及日本網站RET投票選出的RET人氣賞，韓國國內平台即使是以國內網友使用為主，海外平台自然有更多海外粉絲們參與的可能性。共有六個部門進行投票，譬如Solo女歌手在國內平台投票第一名為IU，海外平台的第一名則是CL。女子演員部門在國內平台第一名為鄭好娟，在海外的第一名則為宋智孝。

大多在海內外的結果會不太一樣，不過在男演員部門的第一名金宣虎，以及男子Solo歌手的林英雄則是在海內外平台投票都獲得雙冠王。特別是金宣虎的情況特別驚人，因為不久前他才遭前女友爆料而幾乎要在業界銷聲匿跡，但現在卻又獲得火熱的支持，在海內外都得到票選第一名。
(圖源:Facebook@tvN drama)

金宣虎在韓國國內平台總得票數為54萬2792票，佔得票率40.5％；海外平台得到了178萬7702票，佔得票率44.3％。與海外狀況相比，韓國國內對於藝人的私生活爭論是更加保守看待，因此在國內的票率比起海外稍微低了一點點，正因韓國國內的風氣如此，才剛爆發私生活爭論飽受批評的人，竟然登上了第一名的人氣位置，更令人相當驚訝，在對於私生活領域相當敏感的韓國，輿論可以如此快速逆轉為好評，實屬罕見。

這是因為有女性提出「金宣虎是人性垃圾」之後，接連出現了反駁的聲浪，無論是熟人朋友或是工作人員都為金宣虎感到惋惜，並且紛紛主張他的私下個性並非爆料所言，並且這些主張他本性善良的言論並未再有人反駁，那麼這些證言的可信度自然也提高了。

對於媒體言論的反感，也是金宣虎獲得支持的一大因素。每當有人證言替她說話時，就會有言論報導說「第三者不要再出面」，似乎是在阻止更多美談證言，就像在阻止更多真相被揭露。當時那女性的爆料也只是單一主張，但媒體卻相信了，並斷然說其他人的證言也只是個人的主張。金宣虎從未承認過女性爆料的內容，但媒體卻出了許多歪曲報導說他已承認，如此的做法令大家更想要親自守護金宣虎。
(圖源:Facebook@tvN drama)

決定性的部份是，關於D社的報導，該女性也並未做出反駁，D社的報導讓該女性的誠信度降低，事件真相與爆料內容根本不一樣，大家反而懷疑那女性可能握有一些影片或是分手暴力等，做出會受到大眾指責的事情。那位女性的好友，為金宣虎所受到的遭遇感到惋惜，因此爆料出與該女子相反的證言內容，關於這些內容該女子也沒有再反駁，因此大眾轉而更加支持金宣虎。

一部分的媒體在爆料事件後，積極地埋葬金宣虎，對於那女性存有疑點的部分卻視而不見，用該女性對私生活的爆料就毀掉一個人，還說必須保護該女性的私生活所以不該驗證該女性爆料的真實程度，或是說事情已經結束就不應再追究那女的。平時女性私生活領域被爆料時，媒體都極力保護著被爆料的一方，但這一次金宣虎的私生活被爆料時，媒體卻相當沉默，甚至反而在保護爆料者，這種令人難以理解的行為，讓大眾對於金宣虎有好感的輿論更加高漲。
(圖源:Facebook@tvN drama)

當然所有的事情都是個人的主張，不能所有都無條件的全部相信，說不定該女性之後還會提出反駁，之後會如何演變還不清楚，但至少到現在為止發生的狀況如上述所言，於是本應被媒體摧毀埋葬的金宣虎，卻出現了支持他的熱情氣氛，在這事件中為何有一部分的媒體，對於最初爆料的驗證加以阻撓，更保護著爆料者，似乎留下了一個謎團未解。

原文翻譯節錄自；韓國文化評論家 何載根 文字

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留言/評論
  • 一開始媒體就應該保持中立去報導，畢竟只有一方說詞，且感情事情只有當事人知道，並不是每個人都希望細節攤在大眾面前，可是媒體卻出了許多歪曲報導說他已承認，並且加油填醋，我都不知道金宣虎在台灣有紅到這種地步，新聞台狂播，標題聳動，像報導一個明星殺人式的嚴重，反而平反後新聞台就沒有那樣熱情報導🤔。
    1小時前
  • 韓媒台媒標題都下太重了！10月中每天對他就是往死裡打！！真的完全沒有媒體素質
    1小時前
  • 寫這文的Erin知道自己在寫什麼東西嗎？？拜託不要再消費金宣虎了！！
    1小時前
  • 媒體如果會中立報導就不是媒體了啊 媒體要的就是轟動性然後有價值的素材 怎麼可能只報好事說好話
    47分前
  • 人氣是要墜什麼？ 以後随便一個精神異常的瘋子隨便上網亂說哪個公眾人物做了什麼見不得人的事 都是可以被接受的嗎？ 精神不正常的才會全盤相信精神不正常的
    37分前
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