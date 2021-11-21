[韩国评论]演员金宣虎能够人气不坠得到粉丝特别支持的原因

[韩国评论]演员金宣虎能够人气不坠得到粉丝特别支持的原因

明星   2021年11月21日   星期日12:00   Erin   10

(封面图源:IG@salt_ent)

[韩评]演员金宣虎在即将举办颁奖典礼的《2021Asia Artist Awards》颁奖典礼上获得了人气奖项，并且不只一个还是双冠王。

本次AAA人气奖投票包含韩国国内平台U+ idol Live APP可投票选出各部门人气赏，以及日本网站RET投票选出的RET人气赏，韩国国内平台即使是以国内网友使用为主，海外平台自然有更多海外粉丝们参与的可能性。共有六个部门进行投票，譬如Solo女歌手在国内平台投票第一名为IU，海外平台的第一名则是CL。女子演员部门在国内平台第一名为郑好娟，在海外的第一名则为宋智孝。

大多在海内外的结果会不太一样，不过在男演员部门的第一名金宣虎，以及男子Solo歌手的林英雄则是在海内外平台投票都获得双冠王。特别是金宣虎的情况特别惊人，因为不久前他才遭前女友爆料而几乎要在业界销声匿迹，但现在却又获得火热的支持，在海内外都得到票选第一名。
(图源:Facebook@tvN drama)

金宣虎在韩国国内平台总得票数为54万2792票，占得票率40.5％；海外平台得到了178万7702票，占得票率44.3％。与海外状况相比，韩国国内对於艺人的私生活争论是更加保守看待，因此在国内的票率比起海外稍微低了一点点，正因韩国国内的风气如此，才刚爆发私生活争论饱受批评的人，竟然登上了第一名的人气位置，更令人相当惊讶，在对於私生活领域相当敏感的韩国，舆论可以如此快速逆转为好评，实属罕见。

这是因为有女性提出「金宣虎是人性垃圾」之后，接连出现了反驳的声浪，无论是熟人朋友或是工作人员都为金宣虎感到惋惜，并且纷纷主张他的私下个性并非爆料所言，并且这些主张他本性善良的言论并未再有人反驳，那么这些证言的可信度自然也提高了。

对於媒体言论的反感，也是金宣虎获得支持的一大因素。每当有人证言替她说话时，就会有言论报导说「第三者不要再出面」，似乎是在阻止更多美谈证言，就像在阻止更多真相被揭露。当时那女性的爆料也只是单一主张，但媒体却相信了，并断然说其他人的证言也只是个人的主张。金宣虎从未承认过女性爆料的内容，但媒体却出了许多歪曲报导说他已承认，如此的做法令大家更想要亲自守护金宣虎。
(图源:Facebook@tvN drama)

决定性的部份是，关於D社的报导，该女性也并未做出反驳，D社的报导让该女性的诚信度降低，事件真相与爆料内容根本不一样，大家反而怀疑那女性可能握有一些影片或是分手暴力等，做出会受到大众指责的事情。那位女性的好友，为金宣虎所受到的遭遇感到惋惜，因此爆料出与该女子相反的证言内容，关於这些内容该女子也没有再反驳，因此大众转而更加支持金宣虎。

一部分的媒体在爆料事件后，积极地埋葬金宣虎，对於那女性存有疑点的部分却视而不见，用该女性对私生活的爆料就毁掉一个人，还说必须保护该女性的私生活所以不该验证该女性爆料的真实程度，或是说事情已经结束就不应再追究那女的。平时女性私生活领域被爆料时，媒体都极力保护著被爆料的一方，但这一次金宣虎的私生活被爆料时，媒体却相当沉默，甚至反而在保护爆料者，这种令人难以理解的行为，让大众对於金宣虎有好感的舆论更加高涨。
(图源:Facebook@tvN drama)

当然所有的事情都是个人的主张，不能所有都无条件的全部相信，说不定该女性之后还会提出反驳，之后会如何演变还不清楚，但至少到现在为止发生的状况如上述所言，於是本应被媒体摧毁埋葬的金宣虎，却出现了支持他的热情气氛，在这事件中为何有一部分的媒体，对於最初爆料的验证加以阻挠，更保护著爆料者，似乎留下了一个谜团未解。

原文翻译节录自；韩国文化评论家 何载根 文字

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留言/评论
  • 一開始媒體就應該保持中立去報導，畢竟只有一方說詞，且感情事情只有當事人知道，並不是每個人都希望細節攤在大眾面前，可是媒體卻出了許多歪曲報導說他已承認，並且加油填醋，我都不知道金宣虎在台灣有紅到這種地步，新聞台狂播，標題聳動，像報導一個明星殺人式的嚴重，反而平反後新聞台就沒有那樣熱情報導🤔。
    1小时前
  • 韓媒台媒標題都下太重了！10月中每天對他就是往死裡打！！真的完全沒有媒體素質
    1小时前
  • 寫這文的Erin知道自己在寫什麼東西嗎？？拜託不要再消費金宣虎了！！
    1小时前
  • 媒體如果會中立報導就不是媒體了啊 媒體要的就是轟動性然後有價值的素材 怎麼可能只報好事說好話
    47分前
  • 人氣是要墜什麼？ 以後随便一個精神異常的瘋子隨便上網亂說哪個公眾人物做了什麼見不得人的事 都是可以被接受的嗎？ 精神不正常的才會全盤相信精神不正常的
    37分前
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