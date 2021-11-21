[韩国评论]演员金宣虎能够人气不坠得到粉丝特别支持的原因

[韩评]演员金宣虎在即将举办颁奖典礼的《2021Asia Artist Awards》颁奖典礼上获得了人气奖项，并且不只一个还是双冠王。

本次AAA人气奖投票包含韩国国内平台U+ idol Live APP可投票选出各部门人气赏，以及日本网站RET投票选出的RET人气赏，韩国国内平台即使是以国内网友使用为主，海外平台自然有更多海外粉丝们参与的可能性。共有六个部门进行投票，譬如Solo女歌手在国内平台投票第一名为IU，海外平台的第一名则是CL。女子演员部门在国内平台第一名为郑好娟，在海外的第一名则为宋智孝。

大多在海内外的结果会不太一样，不过在男演员部门的第一名金宣虎，以及男子Solo歌手的林英雄则是在海内外平台投票都获得双冠王。特别是金宣虎的情况特别惊人，因为不久前他才遭前女友爆料而几乎要在业界销声匿迹，但现在却又获得火热的支持，在海内外都得到票选第一名。



金宣虎在韩国国内平台总得票数为54万2792票，占得票率40.5％；海外平台得到了178万7702票，占得票率44.3％。与海外状况相比，韩国国内对於艺人的私生活争论是更加保守看待，因此在国内的票率比起海外稍微低了一点点，正因韩国国内的风气如此，才刚爆发私生活争论饱受批评的人，竟然登上了第一名的人气位置，更令人相当惊讶，在对於私生活领域相当敏感的韩国，舆论可以如此快速逆转为好评，实属罕见。

这是因为有女性提出「金宣虎是人性垃圾」之后，接连出现了反驳的声浪，无论是熟人朋友或是工作人员都为金宣虎感到惋惜，并且纷纷主张他的私下个性并非爆料所言，并且这些主张他本性善良的言论并未再有人反驳，那么这些证言的可信度自然也提高了。

对於媒体言论的反感，也是金宣虎获得支持的一大因素。每当有人证言替她说话时，就会有言论报导说「第三者不要再出面」，似乎是在阻止更多美谈证言，就像在阻止更多真相被揭露。当时那女性的爆料也只是单一主张，但媒体却相信了，并断然说其他人的证言也只是个人的主张。金宣虎从未承认过女性爆料的内容，但媒体却出了许多歪曲报导说他已承认，如此的做法令大家更想要亲自守护金宣虎。



决定性的部份是，关於D社的报导，该女性也并未做出反驳，D社的报导让该女性的诚信度降低，事件真相与爆料内容根本不一样，大家反而怀疑那女性可能握有一些影片或是分手暴力等，做出会受到大众指责的事情。那位女性的好友，为金宣虎所受到的遭遇感到惋惜，因此爆料出与该女子相反的证言内容，关於这些内容该女子也没有再反驳，因此大众转而更加支持金宣虎。

一部分的媒体在爆料事件后，积极地埋葬金宣虎，对於那女性存有疑点的部分却视而不见，用该女性对私生活的爆料就毁掉一个人，还说必须保护该女性的私生活所以不该验证该女性爆料的真实程度，或是说事情已经结束就不应再追究那女的。平时女性私生活领域被爆料时，媒体都极力保护著被爆料的一方，但这一次金宣虎的私生活被爆料时，媒体却相当沉默，甚至反而在保护爆料者，这种令人难以理解的行为，让大众对於金宣虎有好感的舆论更加高涨。



当然所有的事情都是个人的主张，不能所有都无条件的全部相信，说不定该女性之后还会提出反驳，之后会如何演变还不清楚，但至少到现在为止发生的状况如上述所言，於是本应被媒体摧毁埋葬的金宣虎，却出现了支持他的热情气氛，在这事件中为何有一部分的媒体，对於最初爆料的验证加以阻挠，更保护著爆料者，似乎留下了一个谜团未解。

原文翻译节录自；韩国文化评论家 何载根 文字

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