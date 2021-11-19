《魷魚遊戲》全球爆紅效應：劇中「姜曉」鄭好娟簽約美國最大代理公司之一CAA

韓國戲劇《魷魚遊戲》自開播後全球爆紅，其中的主要演員們的知名度也在全球提升，其中在劇中表現亮眼，飾演脫北者姜曉的模特兒鄭好娟（前譯鄭浩妍），更是從IG追蹤人數看出急速上漲的人氣，如今也將與美國公司正式合作展開活動。

鄭好娟所屬公司日前向韓國媒體「The Fact」表示，鄭好娟與所屬公司SARAM娛樂為了全球活動，而決定與美國最大代理公司之一的CAA(Creative Artists Agency)攜手合作，讓鄭好娟日後能夠展望全世界舞台，也期待大家多多給她支持。

CAA是美國四大代理公司之一，也是好萊塢最大規模的娛樂公司與運動經紀。CAA旗下包含了導演Steven Spielberg、演員Meryl Streep、Brad Pitt、Tom Hanks、 George Clooney、Will Smith、歌手Beyoncé、Lady Gaga、Cardi B等。



鄭好娟從2010年以模特兒身分出道，參與過韓國或海外許多時裝秀與雜誌畫報、廣報拍攝等，在該領域相當活躍，也在2018年登上世界女性模特兒排名TOP50，備受矚目。現在鄭好娟變身演員，在9月17日公開的《魷魚遊戲》中她飾演一位為了家人而需要大筆資金的脫北者姜曉，甚至是連續勝利直到最後的晚餐，給觀眾帶來強烈的存在感。往後大家將更有機會在全球性的作品中看到她的表現。

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