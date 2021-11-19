《鱿鱼游戏》全球爆红效应：剧中「姜晓」郑好娟签约美国最大代理公司之一CAA

韩国戏剧《鱿鱼游戏》自开播后全球爆红，其中的主要演员们的知名度也在全球提升，其中在剧中表现亮眼，饰演脱北者姜晓的模特儿郑好娟（前译郑浩妍），更是从IG追踪人数看出急速上涨的人气，如今也将与美国公司正式合作展开活动。

郑好娟所属公司日前向韩国媒体「The Fact」表示，郑好娟与所属公司SARAM娱乐为了全球活动，而决定与美国最大代理公司之一的CAA(Creative Artists Agency)携手合作，让郑好娟日后能够展望全世界舞台，也期待大家多多给她支持。

CAA是美国四大代理公司之一，也是好莱坞最大规模的娱乐公司与运动经纪。CAA旗下包含了导演Steven Spielberg、演员Meryl Streep、Brad Pitt、Tom Hanks、 George Clooney、Will Smith、歌手Beyoncé、Lady Gaga、Cardi B等。



郑好娟从2010年以模特儿身分出道，参与过韩国或海外许多时装秀与杂志画报、广报拍摄等，在该领域相当活跃，也在2018年登上世界女性模特儿排名TOP50，备受瞩目。现在郑好娟变身演员，在9月17日公开的《鱿鱼游戏》中她饰演一位为了家人而需要大笔资金的脱北者姜晓，甚至是连续胜利直到最后的晚餐，给观众带来强烈的存在感。往后大家将更有机会在全球性的作品中看到她的表现。

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