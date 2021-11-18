Super Junior跨足領域再擴張！銀赫將挑戰音樂劇導演，成為愛豆首位！

赫宰太厲害啦！好好奇這版本會由誰演出呢！

Super Junior這個經典韓團可謂十八般武藝，除了本業愛豆之外，還有成員身兼主持人、演員、YouTuber、實況主或是MV導演……昨（17）日又有新消息，銀赫要挑戰音樂劇導演！

音樂劇公司SHINSWAVE昨日正式發表12月即將公開的音樂劇《Altar Boyz》（聖壇五人組），將由Super Junior銀赫執導。



《Altar Boyz》是著名的百老匯音樂劇，是一部以5名少年組成的唱跳團體，透過歌曲和舞蹈傳遞愛的訊息、拯救觀眾靈魂為情節的演唱會型音樂劇。過去，銀赫的隊友藝聲，以及2PM燦盛、Highlight孫東雲、INFINITE東雨等K-POP愛豆都曾參與演出。



銀赫過去就曾擔任Super Junior巡迴演唱會，以及所屬小分隊D&E演唱會之舞台導演，還曾擔任中國男團TFBOYS演唱會總導演，此次挑戰音樂劇導演，不僅是突破自己，更成為K-POP首位擔任音樂劇導演的愛豆。



銀赫執導的《Altar Boyz》將於12月中旬在KBS Arena演出，並於公演專門國際平臺MetaSeauter直播。目前尚未公開五位主演何人，但製作公司發布了一張提示圖片，不妨猜猜是哪幾位愛豆主演。



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