Super Junior跨足领域再扩张！银赫将挑战音乐剧导演，成为爱豆首位！

赫宰太厉害啦！好好奇这版本会由谁演出呢！

Super Junior这个经典韩团可谓十八般武艺，除了本业爱豆之外，还有成员身兼主持人、演员、YouTuber、实况主或是MV导演……昨（17）日又有新消息，银赫要挑战音乐剧导演！

音乐剧公司SHINSWAVE昨日正式发表12月即将公开的音乐剧《Altar Boyz》（圣坛五人组），将由Super Junior银赫执导。



《Altar Boyz》是著名的百老汇音乐剧，是一部以5名少年组成的唱跳团体，透过歌曲和舞蹈传递爱的讯息、拯救观众灵魂为情节的演唱会型音乐剧。过去，银赫的队友艺声，以及2PM灿盛、Highlight孙东云、INFINITE东雨等K-POP爱豆都曾参与演出。



银赫过去就曾担任Super Junior巡回演唱会，以及所属小分队D&E演唱会之舞台导演，还曾担任中国男团TFBOYS演唱会总导演，此次挑战音乐剧导演，不仅是突破自己，更成为K-POP首位担任音乐剧导演的爱豆。



银赫执导的《Altar Boyz》将於12月中旬在KBS Arena演出，并於公演专门国际平台MetaSeauter直播。目前尚未公开五位主演何人，但制作公司发布了一张提示图片，不妨猜猜是哪几位爱豆主演。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻