新劇《三十九》路透照曝光！孫藝真、田美都兩位女神終於同框，她們將在劇中飾演好閨蜜！

JTBC新劇《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，以三位即將四十歲的女性朋友為中心，講述她們對於友情、愛情與生活的有著深度故事的現實人性羅曼史。

劇中，孫藝真飾演江南皮膚科「車美祖」，個溫暖時又非常酷，在富裕環境下長大不需要羨慕別人的人物。這是她繼《愛的迫降》之後，時隔2年再次出演電視劇，相信有不少劇迷都在等待她的新劇吧？



而田美都飾演演技老師「鄭燦英」，夢想成為演員，然而路途並不順利，最終成為演技老師。非常毒舌，但是為人真誠，所以即便毒舌也並不讓人討厭。這是她在《機智醫生生活》系列後的新劇，日前也公開短髮新造型，讓人期待她這次的角色呢！



近日，孫藝真、田美都在釜山拍攝的路透照也在網路上流傳（兩人在劇中飾演好朋友），雖然有點模糊，但也掩蓋不了漂亮姊姊們的美貌。這讓不少粉絲表示：「已經期待播出了」、「兩位都是喜歡的演員」、「馬上就能認出來呢」等等。

另外，《三十九》是由《Run On》副導演金尚浩與《男朋友》編劇劉英雅合作打造，預計在2022年播出。

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