新剧《三十九》路透照曝光！孙艺真、田美都两位女神终於同框，她们将在剧中饰演好闺蜜！

JTBC新剧《三十九》由孙艺真、田美都、金智贤主演，以三位即将四十岁的女性朋友为中心，讲述她们对於友情、爱情与生活的有著深度故事的现实人性罗曼史。

剧中，孙艺真饰演江南皮肤科「车美祖」，个温暖时又非常酷，在富裕环境下长大不需要羡慕别人的人物。这是她继《爱的迫降》之后，时隔2年再次出演电视剧，相信有不少剧迷都在等待她的新剧吧？



而田美都饰演演技老师「郑灿英」，梦想成为演员，然而路途并不顺利，最终成为演技老师。非常毒舌，但是为人真诚，所以即便毒舌也并不让人讨厌。这是她在《机智医生生活》系列后的新剧，日前也公开短发新造型，让人期待她这次的角色呢！



近日，孙艺真、田美都在釜山拍摄的路透照也在网路上流传（两人在剧中饰演好朋友），虽然有点模糊，但也掩盖不了漂亮姊姊们的美貌。这让不少粉丝表示：「已经期待播出了」、「两位都是喜欢的演员」、「马上就能认出来呢」等等。

另外，《三十九》是由《Run On》副导演金尚浩与《男朋友》编剧刘英雅合作打造，预计在2022年播出。

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