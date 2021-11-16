【劇雷】《成為你的夜晚》允珠冒充姐姐給泰仁治病，兩個人互相看不順眼卻突然發生了令人臉紅的接觸！（EP.2）

《成為你的夜晚》講的是頂級偶像團主唱患上夢遊症、冒牌醫生住進宿舍為他治療的故事，第二集正式開始同居生活，才沒幾天允珠就被氣的爆發了！XD #成為你的夜晚 #李濬榮 #鄭仁仙

樂團成員們一開始都不太讚同宿舍里住進一個女生，然而這天夜裡泰仁再次夢遊，把團員們挨個驚嚇了一遍：對宇延說「我愛你」、走進浴室給加溫搓背、還把有燦的頭當鼓追著敲，第二天全員通過請醫生過來。



允珠被高利貸的人要求3個月內償還2億，為了保住性命，只好冒充姐姐來給泰仁看病。 吉他手宇延在書店偶遇允珠對她產生好感，在允珠入住宿舍后也很照顧她。



為了防止泰仁半夜夢遊跑出去，允珠接連兩晚扎帳篷守在泰仁房間門口，而連續兩晚沒睡的結果就是精神渙散，在團員們為食物爭吵的時候大吼了一通，也從此建立了地位。



泰仁寫歌不順利，晚上開車出門、到樓頂上聽從前的錄音，允珠以為他在夢遊，怕他有危險而跟了過去。 然而泰仁卻以為允珠在跟蹤他，氣的允珠讓他好好改改臭脾氣。



允珠跟醫生諮詢如何治療夢遊症，醫生告訴她找到心理創傷和壓力來源是關鍵。這天夜裡， 泰仁再一次夢遊，允珠謹記醫生教誨防止他走出門，卻不小心絆倒仰躺在地，下一秒泰仁也在夢遊狀態下倒了上來，所以夢遊時的初吻究竟算不算是初吻呢？ XD



下集預告里，泰仁似乎不記得夢遊時發生的事，但總感覺哪裡不對勁！允珠打算好好調查一番泰仁，而總是笑盈盈的李信似乎發現了允珠的秘密？ 允珠叫泰仁負責，可把泰仁嚇壞了！《成為你的夜晚》每週日更新一集，香港和臺灣觀眾可在黃Viu煲劇平台和愛奇藝國際站同步追劇！



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