【剧雷】《成为你的夜晚》允珠冒充姐姐给泰仁治病，两个人互相看不顺眼却突然发生了令人脸红的接触！（EP.2）

【剧雷】《成为你的夜晚》允珠冒充姐姐给泰仁治病，两个人互相看不顺眼却突然发生了令人脸红的接触！（EP.2）

韩剧   2021年11月16日   星期二12:00   Sani  

（封面图源：黄Viu煲剧平台）

《成为你的夜晚》讲的是顶级偶像团主唱患上梦游症、冒牌医生住进宿舍为他治疗的故事，第二集正式开始同居生活，才没几天允珠就被气的爆发了！XD #成为你的夜晚 #李浚荣 #郑仁仙

（图源：KSD）

乐团成员们一开始都不太赞同宿舍里住进一个女生，然而这天夜里泰仁再次梦游，把团员们挨个惊吓了一遍：对宇延说「我爱你」、走进浴室给加温搓背、还把有灿的头当鼓追著敲，第二天全员通过请医生过来。
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允珠被高利贷的人要求3个月内偿还2亿，为了保住性命，只好冒充姐姐来给泰仁看病。 吉他手宇延在书店偶遇允珠对她产生好感，在允珠入住宿舍后也很照顾她。
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为了防止泰仁半夜梦游跑出去，允珠接连两晚扎帐篷守在泰仁房间门口，而连续两晚没睡的结果就是精神涣散，在团员们为食物争吵的时候大吼了一通，也从此建立了地位。
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泰仁写歌不顺利，晚上开车出门、到楼顶上听从前的录音，允珠以为他在梦游，怕他有危险而跟了过去。 然而泰仁却以为允珠在跟踪他，气的允珠让他好好改改臭脾气。
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允珠跟医生谘询如何治疗梦游症，医生告诉她找到心理创伤和压力来源是关键。这天夜里， 泰仁再一次梦游，允珠谨记医生教诲防止他走出门，却不小心绊倒仰躺在地，下一秒泰仁也在梦游状态下倒了上来，所以梦游时的初吻究竟算不算是初吻呢？ XD
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下集预告里，泰仁似乎不记得梦游时发生的事，但总感觉哪里不对劲！允珠打算好好调查一番泰仁，而总是笑盈盈的李信似乎发现了允珠的秘密？ 允珠叫泰仁负责，可把泰仁吓坏了！《成为你的夜晚》每周日更新一集，香港和台湾观众可在黄Viu煲剧平台和爱奇艺国际站同步追剧！

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