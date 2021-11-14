【影片】《認識的哥哥》美聲男團2AM音樂課出題還外加高級合聲，超高質量的第二節課讓眾人超享受

猜題的過程中真的太舒服了～！XDDD 2AM 這該X的高質量，讓人沉醉。（都不准搶題我要把歌聽完!!!）

昨天播出的《認識的哥哥》舉行了秋季慶典，成員們各自邀請了自己的演藝圈好友出演，現場氣氛無限歡樂，而當神童學長說有特邀歌手時，大家以為又是現場的人會上去唱首歌，沒想到剛回歸的經典美聲男團2AM就這樣一一登場，讓現場的大家超驚訝～。



▼2AM帶來這次回歸的雙主打歌，《Should′ve known》（因為離得近所以不知道）和《No good in good-bye》（走好），2AM 的 LIVE 就是好聽～。TAT



此外，本來由神童學長出題的環節，就交給了特邀歌手 2AM，卻意外讓大家的耳朵享福！

▼第一次出題，因為四人超高質量的合音，讓現場眾人享受其中，當然是聽完在猜啊！！！（糟糕了，這樣旋律就更加中毒深刻了）



▼接著又輪到團體出題（01:42），連李壽根也忍不住在聽之前就說：「哦！好期待喔。」怎麼這麼好聽啦～～～！



聽過2AM的出題後，讓希澈忍不住感嘆說：「感覺聽不下去童學長唱的了。」神童機智回應：「下週還是會由我來唱的。」



2AM 真不愧是 2AM 啊～，令人佩服又景仰。

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