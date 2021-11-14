【影片】《认识的哥哥》美声男团2AM音乐课出题还外加高级合声，超高质量的第二节课让众人超享受

猜题的过程中真的太舒服了～！XDDD 2AM 这该X的高质量，让人沉醉。（都不准抢题我要把歌听完!!!）

昨天播出的《认识的哥哥》举行了秋季庆典，成员们各自邀请了自己的演艺圈好友出演，现场气氛无限欢乐，而当神童学长说有特邀歌手时，大家以为又是现场的人会上去唱首歌，没想到刚回归的经典美声男团2AM就这样一一登场，让现场的大家超惊讶～。



▼2AM带来这次回归的双主打歌，《Should′ve known》（因为离得近所以不知道）和《No good in good-bye》（走好），2AM 的 LIVE 就是好听～。TAT



此外，本来由神童学长出题的环节，就交给了特邀歌手 2AM，却意外让大家的耳朵享福！

▼第一次出题，因为四人超高质量的合音，让现场众人享受其中，当然是听完在猜啊！！！（糟糕了，这样旋律就更加中毒深刻了）



▼接著又轮到团体出题（01:42），连李寿根也忍不住在听之前就说：「哦！好期待喔。」怎么这么好听啦～～～！



听过2AM的出题后，让希澈忍不住感叹说：「感觉听不下去童学长唱的了。」神童机智回应：「下周还是会由我来唱的。」



2AM 真不愧是 2AM 啊～，令人佩服又景仰。

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