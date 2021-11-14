各位香港的貓奴注意囉～韓國人氣插畫家Nyangsongi首個海外個人展覽《All About Catsssss》來到了！

香港的貓奴在想這個週日要去那走走，可以來一下展覽啊！

「海港城・美術館」將於10月28日至11月21日呈獻韓國人氣插畫家Nyangsongi首個海外個人展覽《All About Catsssss》，大家將會看到以上一系列讓人會心微笑的作品。



Nyangsongi擅長以柔和的木顏色線條勾畫圓潤親切的小貓，充分利用牠們調皮搗蛋、不買帳的習性，呈現生活中的甜酸苦辣、喜怒哀樂。她將筆下的貓咪一一擬人化，像是為了春日野餐，自己動手包紫菜卷；與好友喵一起烘焙，卻一直被惹怒；同樣對手機成癮的肥貓，什麼都不做只想玩遊戲的可愛畫面；加上造型可愛的肥貓，固然深得人心；畫作背後的精心選材，以及其傳遞的溫度，容易觸動觀眾的心靈，讓人產生共鳴。



是次展覽共展出四十六幅Nyangsongi的作品，其中三幅特別以香港為主題，讓大家與小貓一起遊走充滿活力的香港；於霓虹燈下載歌載舞；相約三五知己大刷一餐點心。展覽更特別推出會場限定紀念畫卡及紀念品，數量有限，快來把小貓帶回家吧！此外，於展覽期間凡購買紀念畫卡或以HK$20，可以參加扭蛋遊戲 (內附多款貓貓襟章)；凡購買其他會場限定紀念品 (紀念畫卡除外) ，即可免費獲贈貓貓年曆卡 Cat-lendar Card一張。

如大家想看更多Nyangsongi，也可以follow他的IG喔～



Nyangsongi首個海外個人展覽《All About Catsssss》

日期：2021年10月28日至11月21日

時間：上午11時至下午10時

地點：「海港城・美術館」（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）

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