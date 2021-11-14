各位香港的猫奴注意罗～韩国人气插画家Nyangsongi首个海外个人展览《All About Catsssss》来到了！

香港的猫奴在想这个周日要去那走走，可以来一下展览啊！

「海港城・美术馆」将於10月28日至11月21日呈献韩国人气插画家Nyangsongi首个海外个人展览《All About Catsssss》，大家将会看到以上一系列让人会心微笑的作品。



Nyangsongi擅长以柔和的木颜色线条勾画圆润亲切的小猫，充分利用它们调皮捣蛋、不买帐的习性，呈现生活中的甜酸苦辣、喜怒哀乐。她将笔下的猫咪一一拟人化，像是为了春日野餐，自己动手包紫菜卷；与好友喵一起烘焙，却一直被惹怒；同样对手机成瘾的肥猫，什么都不做只想玩游戏的可爱画面；加上造型可爱的肥猫，固然深得人心；画作背后的精心选材，以及其传递的温度，容易触动观众的心灵，让人产生共鸣。



是次展览共展出四十六幅Nyangsongi的作品，其中三幅特别以香港为主题，让大家与小猫一起游走充满活力的香港；於霓虹灯下载歌载舞；相约三五知己大刷一餐点心。展览更特别推出会场限定纪念画卡及纪念品，数量有限，快来把小猫带回家吧！此外，於展览期间凡购买纪念画卡或以HK$20，可以参加扭蛋游戏 (内附多款猫猫襟章)；凡购买其他会场限定纪念品 (纪念画卡除外) ，即可免费获赠猫猫年历卡 Cat-lendar Card一张。

如大家想看更多Nyangsongi，也可以follow他的IG喔～



Nyangsongi首个海外个人展览《All About Catsssss》

日期：2021年10月28日至11月21日

时间：上午11时至下午10时

地点：「海港城・美术馆」（尖沙咀海港城海洋中心二阶207号铺）

choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究