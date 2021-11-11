《魷魚遊戲》許成泰被經紀人暱稱「許可愛」，是個貓奴還很愛護小孩

許成泰的毛孩們還是拍攝現場領養來的，大叔好善良呀～

‎飾演《魷魚遊戲》中101號張德秀的許成泰，前陣子上《我家的熊孩子》就向觀眾展現了反轉魅力‎，上週他來到《全知干預視角》，再次公開了私下的面貌。（編按：他這次又戴上眼鏡了！）



身為韓劇與韓影反派專業戶的許成泰，外表相當凶狠，但他在節目《我家的熊孩子》又害羞又緊張，在《全知干預視角》也不例外。他的經紀公司代表兼經紀人朴基正，說他實際上柔弱、可愛又有少年感，暱稱他「許可愛」。究竟「許可愛」可愛在哪呢？《全知干預視角》公開了他一日行程，最可愛的莫過於他與兩隻毛孩還有小孩的相處。

許成泰養了兩隻貓咪，名「南漢」和「羅州」，兩隻都是流浪貓出身，「南漢」是他在拍攝《南漢山城》時收養的貓，「羅州」則是在羅州市拍攝時收養的。許成泰平時就會在IG上曬曬貓咪的萌照，節目上他和貓咪的相處更是融化觀眾的心。



▼前為南漢後為羅州



不僅止於毛孩，許成泰對於人類孩子也有一定的耐心與喜愛，和經紀人的孩子感情相當好。許成泰拜訪經紀人家，大兒子「詩律」馬上飛奔到門口，兩人溝通起專屬的通關密語(?)：「你知道我是誰嗎？」「我來收錢，還得知道你是誰嗎？」原來是許成泰在《犯罪都市》與尹啟相共創的經典台詞啊！



許成泰特地帶禮物給詩律，是一件《魷魚遊戲》456號的運動服，他還和詩律、詩律爸爸（經紀人）玩起椪糖遊戲，可惜失敗了好幾次才勉強做好一片星星椪糖。詩律還懂得說：「101號淘汰。」場面又搞笑又可愛。



▼近日詩律還穿著禮物跟著爸爸一起探班呢



本週六播出的新一集《全知干預視角》仍會有許成泰，對他的私下面貌感到好奇的觀眾可別錯過了！

▼《全知干預視角》相關片段







草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞