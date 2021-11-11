《鱿鱼游戏》许成泰被经纪人昵称「许可爱」，是个猫奴还很爱护小孩

许成泰的毛孩们还是拍摄现场领养来的，大叔好善良呀～

‎饰演《鱿鱼游戏》中101号张德秀的许成泰，前阵子上《我家的熊孩子》就向观众展现了反转魅力‎，上周他来到《全知干预视角》，再次公开了私下的面貌。（编按：他这次又戴上眼镜了！）



身为韩剧与韩影反派专业户的许成泰，外表相当凶狠，但他在节目《我家的熊孩子》又害羞又紧张，在《全知干预视角》也不例外。他的经纪公司代表兼经纪人朴基正，说他实际上柔弱、可爱又有少年感，昵称他「许可爱」。究竟「许可爱」可爱在哪呢？《全知干预视角》公开了他一日行程，最可爱的莫过於他与两只毛孩还有小孩的相处。

许成泰养了两只猫咪，名「南汉」和「罗州」，两只都是流浪猫出身，「南汉」是他在拍摄《南汉山城》时收养的猫，「罗州」则是在罗州市拍摄时收养的。许成泰平时就会在IG上晒晒猫咪的萌照，节目上他和猫咪的相处更是融化观众的心。



▼前为南汉后为罗州



不仅止於毛孩，许成泰对於人类孩子也有一定的耐心与喜爱，和经纪人的孩子感情相当好。许成泰拜访经纪人家，大儿子「诗律」马上飞奔到门口，两人沟通起专属的通关密语(?)：「你知道我是谁吗？」「我来收钱，还得知道你是谁吗？」原来是许成泰在《犯罪都市》与尹启相共创的经典台词啊！



许成泰特地带礼物给诗律，是一件《鱿鱼游戏》456号的运动服，他还和诗律、诗律爸爸（经纪人）玩起椪糖游戏，可惜失败了好几次才勉强做好一片星星椪糖。诗律还懂得说：「101号淘汰。」场面又搞笑又可爱。



▼近日诗律还穿著礼物跟著爸爸一起探班呢



本周六播出的新一集《全知干预视角》仍会有许成泰，对他的私下面貌感到好奇的观众可别错过了！

▼《全知干预视角》相关片段







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