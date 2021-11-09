《Running Man 向前衝》預告「懵鍾CP」大撒糖！宋智孝躺金鍾國腿、背後抱金鍾國：「歐巴要跟我結婚嗎」

番外真的是升級版，連Love Line也升級了!!!金鍾國笑好甜啊～

Disney+即將出品的《Running Man》衍生節目《Running Man 向前衝》本週12日將播出，今（9）日正式公開了海報與預告，內容讓《Running Man》全球粉絲們相當驚喜！

《Running Man 向前衝》被視為《Running Man》番外，由部分成員金鍾國、哈哈與池錫辰擔任MC，每週和不同的嘉賓一起完成「升級版任務」。從已公開的劇照顯示梁世燦與宋智孝會是其中兩位嘉賓。



原先，《Running Man 向前衝》上述的企劃內容讓不少粉絲失望，因為僅三人固定，尤其少了同為元老級成員的宋智孝。然而，今日公開的預告中，宋智孝的畫面卻意外的多！

預告一開始就強調《Running Man 向前衝》會擴展《Running Man》宇宙，更加升級也更加刺激，結果下個畫面就曝光了幾幕金鍾國與宋智孝的甜蜜互動，兩人Love Line更毫無顧忌的呈現在觀眾眼前！

宋智孝躺在金鍾國腿上問：「歐巴要跟我結婚嗎？」下一秒彷彿就進入婚姻生活，宋智孝甜蜜的背後抱金鍾國，兩人洋溢幸福笑容。此段讓《Running Man》「懵鍾CP」粉絲看了簡直要瘋了，有網友興奮喊：「是不是來錯節目了？不是《我們結婚了》嗎？」



預告中後段，3位MC與宋智孝、梁世燦拍起「動作大片」，並玩起經典的解謎與撕名牌遊戲。其中一位嘉賓也成了大亮點，讓網友們又驚又喜，他就是曾為《兩天一夜》班底的金鍾旼！要知道，由於時段對打的關係，《兩天一夜》可以說是《Running Man》的宿敵，金鍾旼來到《Running Man 向前衝》完全是破天荒合體。



《Running Man 向前衝》將在韓國於12日上架前兩集，之後每週三更新一集。

▼預告片



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