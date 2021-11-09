《Running Man 向前冲》预告「懵钟CP」大撒糖！宋智孝躺金钟国腿、背后抱金钟国：「欧巴要跟我结婚吗」

番外真的是升级版，连Love Line也升级了!!!金钟国笑好甜啊～

Disney+即将出品的《Running Man》衍生节目《Running Man 向前冲》本周12日将播出，今（9）日正式公开了海报与预告，内容让《Running Man》全球粉丝们相当惊喜！

《Running Man 向前冲》被视为《Running Man》番外，由部分成员金钟国、哈哈与池锡辰担任MC，每周和不同的嘉宾一起完成「升级版任务」。从已公开的剧照显示梁世灿与宋智孝会是其中两位嘉宾。



原先，《Running Man 向前冲》上述的企划内容让不少粉丝失望，因为仅三人固定，尤其少了同为元老级成员的宋智孝。然而，今日公开的预告中，宋智孝的画面却意外的多！

预告一开始就强调《Running Man 向前冲》会扩展《Running Man》宇宙，更加升级也更加刺激，结果下个画面就曝光了几幕金钟国与宋智孝的甜蜜互动，两人Love Line更毫无顾忌的呈现在观众眼前！

宋智孝躺在金钟国腿上问：「欧巴要跟我结婚吗？」下一秒彷佛就进入婚姻生活，宋智孝甜蜜的背后抱金钟国，两人洋溢幸福笑容。此段让《Running Man》「懵钟CP」粉丝看了简直要疯了，有网友兴奋喊：「是不是来错节目了？不是《我们结婚了》吗？」



预告中后段，3位MC与宋智孝、梁世灿拍起「动作大片」，并玩起经典的解谜与撕名牌游戏。其中一位嘉宾也成了大亮点，让网友们又惊又喜，他就是曾为《两天一夜》班底的金钟旼！要知道，由於时段对打的关系，《两天一夜》可以说是《Running Man》的宿敌，金钟旼来到《Running Man 向前冲》完全是破天荒合体。



《Running Man 向前冲》将在韩国於12日上架前两集，之后每周三更新一集。

▼预告片



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