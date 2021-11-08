Starship公開新女團IVE成員LIZ被說長得像「有女人味的李敏鎬」團裡年紀最小的成員僅14歲！

真…真的蠻像的～。XD 這一團就是 IZ*ONE 出身的安兪真和張員瑛加入的新人女團 IVE，大家覺得如何呢～？小編個人覺得攝影師很厲害，拍得很有質感。

STARSHIP娛樂繼2016年宇宙少女後，時隔五年推出的全新女團「IVE」，在網上陸續公開了六位成員的資訊，引發熱烈討論，預計在今年底（2021）正式出道。



團名IVE，具有「I HAVE」的涵義，意思是希望能將成員們所擁有的全部面貌，向大眾展現出來。同時，這一團的成員安兪真和張員瑛，是人氣限定女團IZ*ONE出身的成員，再次出道也備受矚目。

【成員簡介】

▼GAEUL（金佳乙）2002年9月24日生（19歲），Rapper



▼YUJIN（安兪真）2003年9月1日生（18歲），隊長、Vocal



▼REI（直井憐）2004年2月3日生（17歲）對內唯一日本人，Rapper、Vocal



▼WONYOUNG張員瑛2004年8月31日生（17歲），Vocal



▼LIZ金智媛2004年11月21日生（16歲），Vocal



▼LEESEO李賢瑞2007年2月21日生（14歲），忙內、Vocal



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