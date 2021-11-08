Starship公开新女团IVE成员LIZ被说长得像「有女人味的李敏镐」团里年纪最小的成员仅14岁！

真…真的蛮像的～。XD 这一团就是 IZ*ONE 出身的安兪真和张员瑛加入的新人女团 IVE，大家觉得如何呢～？小编个人觉得摄影师很厉害，拍得很有质感。

STARSHIP娱乐继2016年宇宙少女后，时隔五年推出的全新女团「IVE」，在网上陆续公开了六位成员的资讯，引发热烈讨论，预计在今年底（2021）正式出道。



团名IVE，具有「I HAVE」的涵义，意思是希望能将成员们所拥有的全部面貌，向大众展现出来。同时，这一团的成员安兪真和张员瑛，是人气限定女团IZ*ONE出身的成员，再次出道也备受瞩目。

【成员简介】

▼GAEUL（金佳乙）2002年9月24日生（19岁），Rapper



▼YUJIN（安兪真）2003年9月1日生（18岁），队长、Vocal



▼REI（直井怜）2004年2月3日生（17岁）对内唯一日本人，Rapper、Vocal



▼WONYOUNG张员瑛2004年8月31日生（17岁），Vocal



▼LIZ金智媛2004年11月21日生（16岁），Vocal



▼LEESEO李贤瑞2007年2月21日生（14岁），忙内、Vocal



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