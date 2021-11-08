徐康俊新劇、廣告代言剛公開隨即宣布11月23日現役入伍！「地點與時間將不公開」

演員徐康俊日前傳出演出2022年的新劇《Grid》與金亞中、金武烈、金成均及李施昤共同合作，今日也有化妝品品牌公開了他的最新代言照片，不過卻同時迎來他即將於2週後入伍的消息。

11月8日徐康俊所屬公司Man of Creation相關高層向韓國數家媒體表示，11月23日徐康俊即將履行韓國國民義務，入伍服兵役完成後再重啟演員活動。也為了顧及目前疫情的狀況，避免群聚造成擴散，為了大家的安全也就不舉行特別活動，入伍的地點與時間也在非公開的狀況下進行，還請大家多多體諒。也祝福並應援徐康俊能夠健健康康的服完兵役回來。

徐康俊在拍完了新劇《Grid》以及電影《Happy New Year》的戲份之後，在新劇與新電影為上映的狀況下就先入伍，努力縮短了大家沒能見到他的空白期。徐康俊曾演出《奇怪的保姆》《奶酪陷阱》《你也是人類嗎》《第三種魅力》《Watcher》及《天氣好的話我會去找你》等等知名人氣電視劇，在20多歲男明星之中是數一數二的大勢演員。

雖然目前行程非常忙碌，電視電影的拍攝邀約以及廣告代言都接踵而至，但徐康俊仍在此時選擇服兵役入伍，在新劇與電影作品都完成拍攝，告一段落時入伍，也把空白期縮到最短，讓大家更期待成熟蛻變之後的徐康俊再度重啟演員之路。

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