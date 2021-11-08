徐康俊新剧、广告代言刚公开随即宣布11月23日现役入伍！「地点与时间将不公开」

演员徐康俊日前传出演出2022年的新剧《Grid》与金亚中、金武烈、金成均及李施昤共同合作，今日也有化妆品品牌公开了他的最新代言照片，不过却同时迎来他即将於2周后入伍的消息。

11月8日徐康俊所属公司Man of Creation相关高层向韩国数家媒体表示，11月23日徐康俊即将履行韩国国民义务，入伍服兵役完成后再重启演员活动。也为了顾及目前疫情的状况，避免群聚造成扩散，为了大家的安全也就不举行特别活动，入伍的地点与时间也在非公开的状况下进行，还请大家多多体谅。也祝福并应援徐康俊能够健健康康的服完兵役回来。

徐康俊在拍完了新剧《Grid》以及电影《Happy New Year》的戏份之后，在新剧与新电影为上映的状况下就先入伍，努力缩短了大家没能见到他的空白期。徐康俊曾演出《奇怪的保姆》《奶酪陷阱》《你也是人类吗》《第三种魅力》《Watcher》及《天气好的话我会去找你》等等知名人气电视剧，在20多岁男明星之中是数一数二的大势演员。

虽然目前行程非常忙碌，电视电影的拍摄邀约以及广告代言都接踵而至，但徐康俊仍在此时选择服兵役入伍，在新剧与电影作品都完成拍摄，告一段落时入伍，也把空白期缩到最短，让大家更期待成熟蜕变之后的徐康俊再度重启演员之路。

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