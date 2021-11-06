BTS防彈少年團要推網路小說了！看完HYBE給出的官方例文，粉絲們集體瘋了

防彈少年團所屬經紀公司HYBE日前舉辦了「2021共同體HYBE公司說明會」，新計畫震驚了所有粉絲。

「BTS之父」方時赫透露這次要將旗下藝人與時下最流行的文化手段結合在一起，包括並不局限於網漫、網路小說、動畫片、遊戲。 HYBE順便公開將以網路漫畫和網路小說形式與粉絲見面的4部原創故事：TXT的《THESTARSEEKERS》、ENHYPEN《DARKMOON》、新女團的《CrimsonHeart》，以及防彈少年團的《7Fates：CHAKHO》。 作為HYBE的頂樑柱，防彈少年團的「登場」自然吸引了最多的目光。 以7名成員為主角的這部魔幻文以近未來作為舞台，講述名為「虎」的怪物頻頻襲擊人類，七名少年成為獵虎人與怪物戰鬥的故事。



以愛豆為主角的網路文學私下裡早就在粉絲間流行起來，但官方推出意義完全不同。 而在本次的說明會上，最震撼ARMY們的還是官方給出的網路文學例子！話不多說，先來看看官方給出的兩段例文：

1.

算是有感覺嗎？

有生以來第一次有了那種血管在燃燒的感覺。

怎麼這樣？ 我是瘋了嗎？

同為男人看到他我卻產生這樣的感覺，真的讓人很困惑。

這時，他歪著頭，把手放在了左胸上。

嗯.......？

他低下頭看向自己的胸口，然後又抬起頭看向了我，眉頭緊皺。

「剛才是愛情的感覺嗎」

我突然睜大了眼睛。



2.

我皺著眉頭看向他

他依舊嘴角掛著微笑，口吻像極了老人。

「孩子，你長大了，之前還是小不點。 」

他用拇指和食指比劃著大小。

「我根本沒那麼小，你什麼時候見過我，還說我長大了」

「你還這麼小的時候經常見啊，摘朵花戴在頭上跳舞的樣子不知道有多可愛.....」

「可愛個屁，真的是個瘋子.... 不，等下...」



嗯？？ 是不是嗅到了一絲同人文的味道？ 發佈會過後相關內容很快就在韓網上掀起了熱議，流覽數破5萬，同時留言也超2000多條，不少網友表示此類設定讓人不舒服，留言稱：「雖然粉絲私下裡會給成員組CP，但官方你不能這麼做，太噁心了」、「誰想出的方案，可以開除了」、「 HYBE，你清醒點」等。 也有人贊同HYBE的做法，表示：「HYBE是在ARMY裡安插了臥底嗎，把粉絲的心思摸得清清楚楚」、「我還蠻想看的，感覺很有趣」等。不過最後上市的網路文學會以怎樣的內容還不得而知，但這兩篇例文確實看傻了所有粉絲。



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