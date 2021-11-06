BTS防弹少年团要推网路小说了！看完HYBE给出的官方例文，粉丝们集体疯了

防弹少年团所属经纪公司HYBE日前举办了「2021共同体HYBE公司说明会」，新计画震惊了所有粉丝。

「BTS之父」方时赫透露这次要将旗下艺人与时下最流行的文化手段结合在一起，包括并不局限於网漫、网路小说、动画片、游戏。 HYBE顺便公开将以网路漫画和网路小说形式与粉丝见面的4部原创故事：TXT的《THESTARSEEKERS》、ENHYPEN《DARKMOON》、新女团的《CrimsonHeart》，以及防弹少年团的《7Fates：CHAKHO》。 作为HYBE的顶梁柱，防弹少年团的「登场」自然吸引了最多的目光。 以7名成员为主角的这部魔幻文以近未来作为舞台，讲述名为「虎」的怪物频频袭击人类，七名少年成为猎虎人与怪物战斗的故事。



以爱豆为主角的网路文学私下里早就在粉丝间流行起来，但官方推出意义完全不同。 而在本次的说明会上，最震撼ARMY们的还是官方给出的网路文学例子！话不多说，先来看看官方给出的两段例文：

1.

算是有感觉吗？

有生以来第一次有了那种血管在燃烧的感觉。

怎么这样？ 我是疯了吗？

同为男人看到他我却产生这样的感觉，真的让人很困惑。

这时，他歪著头，把手放在了左胸上。

嗯.......？

他低下头看向自己的胸口，然后又抬起头看向了我，眉头紧皱。

「刚才是爱情的感觉吗」

我突然睁大了眼睛。



2.

我皱著眉头看向他

他依旧嘴角挂著微笑，口吻像极了老人。

「孩子，你长大了，之前还是小不点。 」

他用拇指和食指比划著大小。

「我根本没那么小，你什么时候见过我，还说我长大了」

「你还这么小的时候经常见啊，摘朵花戴在头上跳舞的样子不知道有多可爱.....」

「可爱个屁，真的是个疯子.... 不，等下...」



嗯？？ 是不是嗅到了一丝同人文的味道？ 发布会过后相关内容很快就在韩网上掀起了热议，流览数破5万，同时留言也超2000多条，不少网友表示此类设定让人不舒服，留言称：「虽然粉丝私下里会给成员组CP，但官方你不能这么做，太恶心了」、「谁想出的方案，可以开除了」、「 HYBE，你清醒点」等。 也有人赞同HYBE的做法，表示：「HYBE是在ARMY里安插了卧底吗，把粉丝的心思摸得清清楚楚」、「我还蛮想看的，感觉很有趣」等。不过最后上市的网路文学会以怎样的内容还不得而知，但这两篇例文确实看傻了所有粉丝。



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