柳演錫戲外也超暖！低調領養第三隻流浪犬「麗塔」，最近拍vlog也有帶牠出鏡❤

不僅《機智醫生生活》裡的安政源是「佛祖」，現實裡的柳演錫也超級溫柔有愛啊~

最近韓國的動物權益組織KARA分享了狗狗「麗塔（리타）」找到新家庭的故事，而領養牠的主人就是演員柳演錫：「柳演錫已經有陪伴流浪犬走過一生的經驗，偶然得知麗塔後經過認真的考慮決定和它成為家人。 」

麗塔是一隻英國塞特犬，牠在2019年獲得救助時和其他狗狗一起被關在狹小的籠子裡、受到皮膚病折磨，經過志願者的精心照顧和訓練才逐漸找回健康，情緒也穩定了許多。 不過也許因為是中型犬的緣故，之後的2年都沒有找到合適的領養者，直到柳演錫出現，在今年8月底給了牠一個新的家庭。

近日柳演錫拍vlog在網上買自己音樂劇的門票，第一次請麗塔出鏡：「麗塔，你覺得我能成功嗎？ （麗塔沉默）現在各位聽到的是麗塔緊張的呼吸聲XD」



其實柳演錫之前飼養的狗狗也全部是領養來的，第一隻是名字叫「巴尼（바니）」的馬爾濟斯犬，2012年柳演錫曾在Twitter上PO照說：「比起遺棄犬，我更願意稱之為街頭出身。 這是和我在一起第7年的巴尼。 」

난 유기견이란 말보단 스트릿 출신이라 얘기한다. 나와 함께한지 7년째가 되어가는 울 바니.첨봤을땐 잔뜩 겁에질려있었는데 이젠 아주 능구렁이가 다 되었다는 ㅋㅋ"바니야 너두 '캣츠 앤 독스' 한번 나가자!" ㅎㅎ pic.twitter.com/MDcOwbCI — 유연석 (@Yeonseok411) April 6, 2012

之後在2015年又領養了一隻狗狗並取名叫「七封（칠봉이）」，沒錯就是他在《請回答1994》裡飾演的角色的名字！



網友感歎原來《機智醫生生活》裡的安政源根本是本色出演，柳演錫不論在戲裡還是戲外都是天使啊！



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