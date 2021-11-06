柳演锡戏外也超暖！低调领养第三只流浪犬「丽塔」，最近拍vlog也有带它出镜❤

不仅《机智医生生活》里的安政源是「佛祖」，现实里的柳演锡也超级温柔有爱啊~

最近韩国的动物权益组织KARA分享了狗狗「丽塔（리타）」找到新家庭的故事，而领养它的主人就是演员柳演锡：「柳演锡已经有陪伴流浪犬走过一生的经验，偶然得知丽塔后经过认真的考虑决定和它成为家人。 」

丽塔是一只英国塞特犬，它在2019年获得救助时和其他狗狗一起被关在狭小的笼子里、受到皮肤病折磨，经过志愿者的精心照顾和训练才逐渐找回健康，情绪也稳定了许多。 不过也许因为是中型犬的缘故，之后的2年都没有找到合适的领养者，直到柳演锡出现，在今年8月底给了它一个新的家庭。

近日柳演锡拍vlog在网上买自己音乐剧的门票，第一次请丽塔出镜：「丽塔，你觉得我能成功吗？ （丽塔沉默）现在各位听到的是丽塔紧张的呼吸声XD」



其实柳演锡之前饲养的狗狗也全部是领养来的，第一只是名字叫「巴尼（바니）」的马尔济斯犬，2012年柳演锡曾在Twitter上PO照说：「比起遗弃犬，我更愿意称之为街头出身。 这是和我在一起第7年的巴尼。 」

난 유기견이란 말보단 스트릿 출신이라 얘기한다. 나와 함께한지 7년째가 되어가는 울 바니.첨봤을땐 잔뜩 겁에질려있었는데 이젠 아주 능구렁이가 다 되었다는 ㅋㅋ"바니야 너두 '캣츠 앤 독스' 한번 나가자!" ㅎㅎ pic.twitter.com/MDcOwbCI — 유연석 (@Yeonseok411) April 6, 2012

之后在2015年又领养了一只狗狗并取名叫「七封（칠봉이）」，没错就是他在《请回答1994》里饰演的角色的名字！



网友感叹原来《机智医生生活》里的安政源根本是本色出演，柳演锡不论在戏里还是戏外都是天使啊！



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