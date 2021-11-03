Wanna One 今年有望重組！CJ ENM：「正在與全體成員積極討論《2021MAMA》、演唱會、專輯等多樣計畫」

今日（3日）據 JTBC뉴스 報導，多位相關人士透露：「在《2021MAMA》即將舉行之際，就 Wanna One 重組進行了正式交談。雖然每年在頒獎典禮之前，都會出現重組的相關羊論，但這次的氣氛非常肯定和積極。」



（圖源：Swing娛樂）

與 CJ ENM 方面進行多方面討論，組合不僅是以完整體登上舞台，還有望發行項目專輯、舉行演唱會等。據悉，幾位成員之間也就相關話題進行交流，並表示：「如果大家一起的話，就好好做一次吧！」的共同意見。



（圖源：twitter@WannaOne_twt）

CJ ENM 方面也回應：「正在與 Wanna One 全體成員進行積極討論《2021MAMA》、演唱會、專輯等多樣計畫。」



Wanna One 如果這次成功重組，將是解散3年後再次重聚。2017年6月在選秀節目《PRODUCE 101 第二季》誕生的 Wanna One ，在2018年12月31日合約到期後解散。 之後多次傳出活動期間延長說、部分成員組成小分隊說、團體重組說等，但都沒有最終成行。



（圖源：YMC娛樂）



（圖源：twitter@WannaOne_twt）

（封面圖源：Swing娛樂、twitter@WannaOne_twt）

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