Wanna One 今年有望重组！CJ ENM：「正在与全体成员积极讨论《2021MAMA》、演唱会、专辑等多样计画」

今日（3日）据 JTBC뉴스 报导，多位相关人士透露：「在《2021MAMA》即将举行之际，就 Wanna One 重组进行了正式交谈。虽然每年在颁奖典礼之前，都会出现重组的相关羊论，但这次的气氛非常肯定和积极。」



（图源：Swing娱乐）

与 CJ ENM 方面进行多方面讨论，组合不仅是以完整体登上舞台，还有望发行项目专辑、举行演唱会等。据悉，几位成员之间也就相关话题进行交流，并表示：「如果大家一起的话，就好好做一次吧！」的共同意见。



（图源：twitter@WannaOne_twt）

CJ ENM 方面也回应：「正在与 Wanna One 全体成员进行积极讨论《2021MAMA》、演唱会、专辑等多样计画。」



Wanna One 如果这次成功重组，将是解散3年后再次重聚。2017年6月在选秀节目《PRODUCE 101 第二季》诞生的 Wanna One ，在2018年12月31日合约到期后解散。 之后多次传出活动期间延长说、部分成员组成小分队说、团体重组说等，但都没有最终成行。



（图源：YMC娱乐）



（图源：twitter@WannaOne_twt）

（封面图源：Swing娱乐、twitter@WannaOne_twt）

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