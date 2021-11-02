30代又一實力派演員退伍！梁世宗即將回歸有望與車太鉉&朴寶劍同門，邀約作品如雪片般飛來～

《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》裡他陽光般的笑容依舊深深烙印在我心中，終於等到他回來了～，wuli梁北午！！！

最新消息，人氣演員「梁世宗」目前正在渡過服役期間的最後一個假期，本月將以不回歸部隊的形式直接退伍。



（圖源：SBS《雖然30但仍17》官方截圖）

退伍後的他即將邁入30歲，成為30代演員中備受期待的實力派演員，雖然尚未有回歸作品的消息，但已有許多劇本邀約，是業界相當渴望的人才。另外他也在尋找新的經紀公司，目前有望與Blossom娛樂（旗下演員：車太鉉、朴寶劍、庭沼珉）簽約。



（圖源：OCN《Duel》官方截圖）

出道時以《浪漫醫生金師傅》、《Duel》成為怪物新人，後續又主演多部熱門韓劇《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》、《我的國家》，成為廣大觀眾眼裡的實力派新生代演員。



（圖源：SBS《愛情的溫度》官方截圖）



（圖源：SBS《愛情的溫度》官方截圖）



（圖源：JTBC《我的國家》官方截圖）

另外，去年入伍時，梁世宗當兵期間發福的照片也引發熱議，邁入30代的他究竟會以什麼樣的面貌回到大眾們的視線呢？



（圖源：Singles Korea官方截圖、이기자 부대官方截圖）

話題新聞：當兵滿一年，即將在下半年退伍的梁世宗！網友：能否變回梁演員呢

（封面圖源：SBS《愛情的溫度》官方截圖、Singles Korea官方截圖）

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