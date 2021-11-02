30代又一实力派演员退伍！梁世宗即将回归有望与车太铉&朴宝剑同门，邀约作品如雪片般飞来～

《爱情的温度》、《虽然30但仍17》里他阳光般的笑容依旧深深烙印在我心中，终於等到他回来了～，wuli梁北午！！！

最新消息，人气演员「梁世宗」目前正在渡过服役期间的最后一个假期，本月将以不回归部队的形式直接退伍。



（图源：SBS《虽然30但仍17》官方截图）

退伍后的他即将迈入30岁，成为30代演员中备受期待的实力派演员，虽然尚未有回归作品的消息，但已有许多剧本邀约，是业界相当渴望的人才。另外他也在寻找新的经纪公司，目前有望与Blossom娱乐（旗下演员：车太铉、朴宝剑、庭沼珉）签约。



（图源：OCN《Duel》官方截图）

出道时以《浪漫医生金师傅》、《Duel》成为怪物新人，后续又主演多部热门韩剧《爱情的温度》、《虽然30但仍17》、《我的国家》，成为广大观众眼里的实力派新生代演员。



（图源：SBS《爱情的温度》官方截图）



（图源：SBS《爱情的温度》官方截图）



（图源：JTBC《我的国家》官方截图）

另外，去年入伍时，梁世宗当兵期间发福的照片也引发热议，迈入30代的他究竟会以什么样的面貌回到大众们的视线呢？



（图源：Singles Korea官方截图、이기자 부대官方截图）

话题新闻：当兵满一年，即将在下半年退伍的梁世宗！网友：能否变回梁演员呢

（封面图源：SBS《爱情的温度》官方截图、Singles Korea官方截图）

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