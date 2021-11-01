金宣虎電影不換角！《悲傷熱帶》成大螢幕出道作品，12月即將開拍

10月17日演員金宣虎遭前女友指控而引發私生活爭議，瞬間讓他所有工作中斷，廣告商也撤下形象照片，但隨著多方揭開越來越多的事實，不僅廣告商已經重新回流，今更傳出原本選定由金宣虎的電影會照常拍攝不換角。

11月1日根據電影界投資公司NEW與導演朴勳政表示，雖然經歷了長時間的討論，最後依舊決定《悲傷熱帶》由金宣虎擔任演出。《悲傷熱帶》描述一位有著韓國籍父親與菲律賓籍母親的少年，擁有成為拳擊選手的夢想，為了尋找把自己拋棄的父親而來到韓國，卻遇見了壞人而展開一連串故事。也是導演朴勳政在《魔女2》之後所準備的作品，金宣虎在劇中飾演一位稱為「貴公子」的角色，可能也將成為他的大螢幕出道作品。



(圖源:Facebook@tvN drama)

雖然在2周前因為K演員疑雲而全盤承認道歉的金宣虎，形象因此受到重挫，也從綜藝節目中下車，自然連帶原本正在洽談中的三部電影作品也受到影響，包含《Dog Days》《2點的約會》與《悲傷熱帶》。前兩部作品都直接表達將把金宣虎的角色更換成其他演員，不過《悲傷熱帶》則是一直保留換角與否的決定，經過長時間的討論後決定繼續啟用金宣虎演員。



(圖源:Facebook@tvN drama)

除了多方考量以外，《悲傷熱帶》其中一個原因也是因為開拍時間比其他兩部作品更早，並且沒有明確的換角提案，雖然也曾想過找其他演員代替金宣虎，不過依照目前的日程似乎沒有適合的人選。最終製作團隊以及公司NEW在深思後決定，金宣虎的狀態如果是能夠演出的，就會依照原定計畫讓他進行拍攝。原本預計11月中旬進行拍攝的《悲傷熱帶》目前將延後至12月進行拍攝。



(封面圖源:Facebook@tvN drama)

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