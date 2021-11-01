金宣虎电影不换角！《悲伤热带》成大萤幕出道作品，12月即将开拍

10月17日演员金宣虎遭前女友指控而引发私生活争议，瞬间让他所有工作中断，广告商也撤下形象照片，但随著多方揭开越来越多的事实，不仅广告商已经重新回流，今更传出原本选定由金宣虎的电影会照常拍摄不换角。

11月1日根据电影界投资公司NEW与导演朴勋政表示，虽然经历了长时间的讨论，最后依旧决定《悲伤热带》由金宣虎担任演出。《悲伤热带》描述一位有著韩国籍父亲与菲律宾籍母亲的少年，拥有成为拳击选手的梦想，为了寻找把自己抛弃的父亲而来到韩国，却遇见了坏人而展开一连串故事。也是导演朴勋政在《魔女2》之后所准备的作品，金宣虎在剧中饰演一位称为「贵公子」的角色，可能也将成为他的大萤幕出道作品。



(图源:Facebook@tvN drama)

虽然在2周前因为K演员疑云而全盘承认道歉的金宣虎，形象因此受到重挫，也从综艺节目中下车，自然连带原本正在洽谈中的三部电影作品也受到影响，包含《Dog Days》《2点的约会》与《悲伤热带》。前两部作品都直接表达将把金宣虎的角色更换成其他演员，不过《悲伤热带》则是一直保留换角与否的决定，经过长时间的讨论后决定继续启用金宣虎演员。



(图源:Facebook@tvN drama)

除了多方考量以外，《悲伤热带》其中一个原因也是因为开拍时间比其他两部作品更早，并且没有明确的换角提案，虽然也曾想过找其他演员代替金宣虎，不过依照目前的日程似乎没有适合的人选。最终制作团队以及公司NEW在深思后决定，金宣虎的状态如果是能够演出的，就会依照原定计画让他进行拍摄。原本预计11月中旬进行拍摄的《悲伤热带》目前将延后至12月进行拍摄。



(封面图源:Facebook@tvN drama)

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