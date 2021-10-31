《機智山村生活》大家一起看著《機智醫生生活2》翊晙＆頌和的吻戲！鄭敬淏、金大明還害羞摀臉

綜藝《機智山村生活》是由《機智醫生生活》的五人幫99s（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）出演，是他們在山村體驗自給自足生活。這兩集由申鉉彬、金海淑擔任嘉賓。



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

吃完晚餐後，他們一起看了《機智醫生生活2》第12集播出。楊碩亨（金大明 飾）聽著秋敏荷（安恩珍 飾）告白時，田美都還看到眼眶泛淚，柳演錫則一直吐槽：「眉毛為什麼是8點20分啊？」聽到楊碩亨告白時，大家也手腳蜷曲，鄭敬淏還用衣服摀住臉 XD



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

接著，就是蔡頌和（田美都 飾）向李翊晙（曹政奭 飾）表白自己的心意的場面！鄭敬淏還驚訝地對田美都說：「啊～先主動了啊！」這個長運鏡再看一次還是讓人跟著緊張，之後是兩人的吻戲，金大明睜大了眼睛，鄭敬淏一樣用衣服摀住臉。



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

從談話過程中，可以聽出大家都很喜愛這部作品，之間的感情也非常好。申鉉彬流淚時，田美都和金海淑都跟著流淚，她們也提到如果有第三季的話就好了，申鉉彬：「快點讓大明歐爸絕食吧！」



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

下集預告中，因為他們先預支、偷使用秘密材料，所以又要做苦力啦！而申元浩PD偷偷出現，大家也熱烈歡迎，又要期待下一集播出了呢～



（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

（封面圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

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