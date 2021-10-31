《机智山村生活》大家一起看著《机智医生生活2》翊晙＆颂和的吻戏！郑敬淏、金大明还害羞捂脸

综艺《机智山村生活》是由《机智医生生活》的五人帮99s（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）出演，是他们在山村体验自给自足生活。这两集由申铉彬、金海淑担任嘉宾。



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

吃完晚餐后，他们一起看了《机智医生生活2》第12集播出。杨硕亨（金大明 饰）听著秋敏荷（安恩珍 饰）告白时，田美都还看到眼眶泛泪，柳演锡则一直吐槽：「眉毛为什么是8点20分啊？」听到杨硕亨告白时，大家也手脚蜷曲，郑敬淏还用衣服捂住脸 XD



（图源：tvN《机智山村生活》截图）



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

接著，就是蔡颂和（田美都 饰）向李翊晙（曹政奭 饰）表白自己的心意的场面！郑敬淏还惊讶地对田美都说：「啊～先主动了啊！」这个长运镜再看一次还是让人跟著紧张，之后是两人的吻戏，金大明睁大了眼睛，郑敬淏一样用衣服捂住脸。



（图源：tvN《机智山村生活》截图）



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

从谈话过程中，可以听出大家都很喜爱这部作品，之间的感情也非常好。申铉彬流泪时，田美都和金海淑都跟著流泪，她们也提到如果有第三季的话就好了，申铉彬：「快点让大明欧爸绝食吧！」



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

下集预告中，因为他们先预支、偷使用秘密材料，所以又要做苦力啦！而申元浩PD偷偷出现，大家也热烈欢迎，又要期待下一集播出了呢～



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

（封面图源：tvN《机智山村生活》截图）

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